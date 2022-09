Eh bien, c’était bizarre. Par où commencer ?

Commençons par Nate Diaz contre Khamzat Chimaev. C’était le combat qui était censé pour faire la une de l’UFC 279. Mais Chimaev a manqué de poids massivement, atteignant 7,5 livres au-dessus de la limite de 171. Pour sauver la carte, l’UFC a dû réorganiser toute la carte principale.

Après des négociations entre les combattants, il y a un nouvel événement principal. Et un qui, bizarrement, a beaucoup plus de sens.

Au lieu d’être surpassé par Chimaev, Nate Diaz affronte maintenant son compatriote légende de l’UFC, Tony Ferguson.

Chimaev combat maintenant Kevin Holland avec un poids de 179 livres dans le co-événement principal. Considérant que ces deux-là se tournent autour, s’envoyant des moqueries depuis des mois, ce combat peut également avoir beaucoup de sens.

Li Jingliang, qui devait initialement combattre Tony Ferguson, affronte désormais le vieil adversaire des Pays-Bas, Daniel Rodriguez.

Bref on est passé de…

Khamzat Chimaev contre Nate Diaz

Tony Ferguson contre Li Jingliang

Kevin Holland contre Daniel Rodriguez

À…

Nate Diaz contre Tony Ferguson

Khamzat Chimaev contre Kevin Holland

Li Jingliang contre Daniel Rodriguez

Le plus grand perdant ici est probablement Li Jingliang, qui est passé d’un événement co-principal de prestige avec une légende à Tony Ferguson, à un combat vraiment difficile avec un homme plus grand à Daniel Rodriguez.

Mais la carte est vivante.

Conférence de presse annulée ?

Ces quelques jours ont été chaotiques. Avant le cirque de la pesée, le président de l’UFC, Dana White, a été contraint d’annuler la conférence de presse de l’UFC 279 à la toute dernière minute, après une énorme bagarre dans les coulisses mettant en vedette Chimaev et Kevin Holland, un autre combattant sous la carte.

Le couple s’était disputé avant que les choses ne deviennent physiques. Selon certaines informations, des membres de l’entourage de Diaz se seraient également impliqués, avec des jets de bouteilles.

Le journaliste du MMA, Ariel Helwani, a toute l’histoire.

Plus d’infos à venir. La poussée de Khamzat Chimaev a donné un coup de pied à Holland dans la poitrine. Chimaev réagissait aux choses que Holland a dites récemment et cela l’a déclenché, m’a-t-on dit. Une fois que cela a été interrompu, la partie Chimaev-Diaz de l’histoire a éclaté, puis les bouteilles ont commencé à voler. https://t.co/WGpbskiQz7 — Ariel Helwani (@arielhelwani) 9 septembre 2022

Tout à fait égal pour le parcours avec un combat de Diaz.

Heure de début de l’UFC 279

La carte principale de l’UFC 279 commence à 22 h HE (19 h HP) le 10 septembre. Voici tous les détails de plusieurs fuseaux horaires.

NOUS

La carte principale commence le 10 septembre à 22 h HE (19 h HP).

Les préliminaires commencent le 10 septembre à 20 h HE (17 h HP).

Les premiers préliminaires commencent le 10 septembre à 18 h HE (15 h PT).

ROYAUME-UNI

La carte principale commence le 11 septembre à 3 h 00 BST.

Les préliminaires commencent le 11 septembre à 1 h 00 BST.

Les premiers préliminaires commencent le 10 septembre à 23 h 00 BST.

Australie

La carte principale commence le 11 septembre, 12 h AEDT.

Les préliminaires commencent le 11 septembre à 10 h AEDT.

Les premiers préliminaires commencent le 11 septembre à 8h00 AEDT.

Comment regarder l’UFC 279



L’UFC a maintenant un partenariat avec ESPN. C’est une excellente nouvelle pour l’UFC et l’expansion du sport du MMA, mais une mauvaise nouvelle pour le choix des consommateurs. Surtout si vous faites partie des fans de l’UFC qui veulent regarder l’UFC aux États-Unis.

Aux États-Unis, si vous voulez savoir comment regarder l’UFC 279, vous ne trouverez la nuit de combat qu’à la carte via ESPN Plus. La structure des coûts est un peu déroutante, mais voici les options pour regarder l’UFC sur ESPN, selon Le site d’ESPN:

Les abonnés annuels ESPN Plus existants peuvent commander la prochaine carte UFC pour 75 $.

Les nouveaux abonnés ESPN Plus peuvent acheter un ensemble d’un événement UFC PPV (streaming en HD) et un abonnement récurrent annuel ESPN Plus pour 100 $. C’est une bonne affaire. L’abonnement ESPN annuel ESPN Plus se renouvellera automatiquement après un an, au prix d’un abonnement annuel ESPN Plus au moment du renouvellement automatique.

Vous pouvez faire tout ce qui précède sur le lien ci-dessous.

Les fans de MMA au Royaume-Uni peuvent regarder l’UFC 278 exclusivement via BT Sport.

Il y a plus d’options si vous vivez en Australie. Vous pouvez regarder l’UFC 278 via Main Event sur Foxtel. Vous pouvez également diffuser via Kayo pour 55 AU $. Vous pouvez même commander en utilisant votre PlayStation ou en utilisant l’application UFC sur votre Xbox.

Besoin de plus d’options de visionnage internationales ? Essayez un VPN pour modifier votre adresse IP afin d’accéder aux options américaines, britanniques ou australiennes répertoriées ci-dessus. Voir les meilleurs VPN recommandés par les éditeurs CNET.

Carte de combat complète

Comme toujours, ces cartes sont susceptibles d’être modifiées.

Carte PPV principale

Nate Diaz contre Tony Ferguson

Khamzat Chimaev contre Kevin Holland

Li Jingliang contre Daniel Rodriguez

Irene Aldana contre Macy Chiasson

Johnny Walker contre Ion Cutelaba

Préliminaires

Hakeem Dawodu contre Julian Erosa

Jailton Almeida contre Anton Turkalj

Denis Tiuliulin contre Jamie Pickett

Jake Collier contre Chris Barnett

Premiers préliminaires