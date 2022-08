UFC 278 Kamaru Usman contre Leon Edwards : heure de début, comment regarder ou diffuser en ligne

L’UFC 278 propose un combat pour le titre qui me passionne depuis des années: un match revanche bien mérité entre l’actuel roi livre pour livre Kamaru Usman et Leon Edwards.

Ces deux-là se sont affrontés très tôt dans leur carrière à l’UFC, en 2015, maintenant tous deux se sont hissés au sommet de leur division et peuvent s’affronter une deuxième fois. Lors du premier concours, Usman a largement combattu un Edwards très vert pour une décision unanime, mais les deux se sont considérablement améliorés depuis lors. Usman est devenu l’un des plus grands combattants de l’UFC à avoir jamais honoré l’octogone, mais Edwards a également connu une excellente course. Il n’a pas perdu un seul combat depuis le concours Usman et mène actuellement une séquence ridicule de 10 victoires consécutives.

Beaucoup pensent qu’Edwards représente la plus grande menace des poids welters pour Usman à l’heure actuelle. Je suis d’accord. Edwards est un combattant à peu près aussi complet que sur la liste de l’UFC. Je suis intéressé de voir comment celui-ci se déroule. Je m’attends à un combat serré.

La carte principale de l’UFC 278 est solide. Nous avons le retour de l’ancien champion des poids moyens Luke Rockhold, qui combat le mème roi Paulo Costa. J’attends particulièrement avec impatience Jose Aldo contre Merab Dvalishvili. Aldo a sans doute la meilleure défense contre le retrait de l’UFC l’histoire. J’ai hâte de le voir contre un lutteur nouvelle génération à Dvalishvili.

Voici tout ce que vous devez savoir…

Heure de début de l’UFC 278

La carte principale de l’UFC 278 commence à 22 h HE (19 h HP) le 2 juillet. Voici tous les détails de plusieurs fuseaux horaires.

NOUS

La carte principale commence le 20 août à 22 h HE (19 h HP).

Les préliminaires commencent le 20 août à 20 h HE (17 h HP).

Les premiers préliminaires commencent le 20 août à 18 h HE (15 h PT).

ROYAUME-UNI

La carte principale commence le 21 août à 3 h 00 BST.

Les préliminaires commencent le 21 août à 1 h 00 BST.

Les premiers préliminaires commencent le 20 août à 23 h 00 BST.

Australie

La carte principale commence le 21 août, 12 h AEDT.

Les préliminaires commencent le 21 août à 10 h AEDT.

Les premiers préliminaires commencent le 21 août à 8h00 AEDT.

Comment regarder l’UFC 278



L’UFC a maintenant un partenariat avec ESPN. C’est une excellente nouvelle pour l’UFC et l’expansion du sport du MMA, mais une mauvaise nouvelle pour le choix des consommateurs. Surtout si vous faites partie des fans de l’UFC qui veulent regarder l’UFC aux États-Unis.

Aux États-Unis, si vous voulez savoir comment regarder l’UFC 278, vous ne trouverez la nuit de combat qu’à la carte via ESPN Plus. La structure des coûts est un peu déroutante, mais voici les options pour regarder l’UFC sur ESPN, selon Le site d’ESPN:

Les abonnés annuels ESPN Plus existants peuvent commander la prochaine carte UFC pour 75 $.

Les nouveaux abonnés ESPN Plus peuvent acheter un ensemble d’un événement UFC PPV (streaming en HD) et un abonnement récurrent annuel ESPN Plus pour 100 $. C’est une bonne affaire. L’abonnement ESPN annuel ESPN Plus se renouvellera automatiquement après un an, au prix d’un abonnement annuel ESPN Plus au moment du renouvellement automatique.

Vous pouvez faire tout ce qui précède sur le lien ci-dessous.

Les fans de MMA au Royaume-Uni peuvent regarder l’UFC 278 exclusivement via BT Sport.

Il y a plus d’options si vous vivez en Australie. Vous pouvez regarder l’UFC 278 via Main Event sur Foxtel. Vous pouvez également diffuser via Kayo pour 55 AU $. Vous pouvez même commander en utilisant votre PlayStation ou en utilisant l’application UFC sur votre Xbox.

Besoin de plus d’options de visionnage internationales ? Essayez un VPN pour modifier votre adresse IP afin d’accéder aux options américaines, britanniques ou australiennes répertoriées ci-dessus. Voir les meilleurs VPN recommandés par les éditeurs CNET.

Carte de combat complète

Ces cartes sont susceptibles d’être modifiées. Nous nous efforcerons de garder les choses aussi à jour que possible. Je m’attends à ce qu’au moins un des combats actuellement programmés sur la carte principale soit déplacé vers les préliminaires.

Carte principale

Kamaru Usman contre Leon Edwards

Paulo Costa contre Luke Rockhold

José Aldo contre Merab Dvalishvili

Francisco Figueiredo contre Amir Albazi

Marcin Tybura contre Alexander Romanov

Tyson Pedro contre Harry Hunsucker

Préliminaires

Leonardo Santos contre Jared Gordon

Wu Yanan contre Lucie Pudilova

Sean Woodson contre Luis Saldana

Premiers préliminaires