Chris Weidman a subi une blessure anormale en perdant son combat contre Uriah Hall à l’UFC 261. Et il n’a fallu que 17 secondes.

Le combat des poids moyens a commencé par une rencontre au centre de l’octogone. Weidman a commencé l’offensive et a lancé un coup de pied bas à Hall. Tout en essayant de maintenir son équilibre, sa jambe gauche touche le sol et s’enclenche en deux.

« Je n’ai que du respect pour Chris Weidman », a déclaré Hall. « Il est vraiment l’un des meilleurs. C’est une histoire folle, qu’il a été le premier homme que j’ai combattu qui m’a vaincu [in 2010], cela m’a fait peur. Je ne savais pas ce qu’était la peur. Ensuite, nous avons emprunté des chemins différents. Il a été la première personne à vaincre Anderson [in the UFC], et j’étais le dernier. C’est fou comment nous nous sommes retrouvés ici. Je voulais faire une belle performance, mais mec, je me sens tellement mal. J’espère qu’il va bien. Je souhaite bonne chance à sa famille. «

Weidman a été transporté à l’hôpital sur une civière.

Les fans étaient sous le choc et ne croyaient pas au résultat. L’UFC a officiellement statué sur le concours alors qu’Uriah Hall battait Chris Weidman via TKO (blessure à la jambe).

Rapide rétablissement à Weidman. Mec … c’était méchant # UFC261– Le garçon d’or (@edmenshahbazyan) 25 avril 2021

C’est horrible pour Chris, j’espère qu’il se rétablira rapidement.# ufc261– Francis Ngannou (@francis_ngannou) 25 avril 2021

L’événement principal mettra en vedette le champion poids welter Kamaru Usman défendant son titre contre Jorge Masvidal en tête d’affiche. De plus, le co-événement principal de la carte promet également à Valentina Shevchenko de défendre son titre de poids mouche féminin contre Jessica Andrade est également sur les cartes, tandis que Zhnag Weili met son titre de poids de paille en jeu contre Rose Namajunas, entre autres.

