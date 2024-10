UEL : Roma vs Dynamo Kyiv – Compositions probables et où regarder – Football Italia

L’entraîneur de la Roma, Ivan Juric (Photo de Marco Luzzani/Getty Images)

Mats Hummels pourrait enfin faire ses débuts à Rome, tandis que Paulo Dybala semble de plus en plus susceptible de débuter sur le banc alors que les Giallorossi accueilleront le Dynamo Kyiv en championnat. Ligue Europa le jeudi soir.

Le match de ce soir est un coup d’envoi anticipé, prévu pour débuter à 17h45 BST.

Le Dynamo Kiev affrontera son deuxième adversaire romain en marron en Ligue Europa, après avoir perdu 3-0 contre la Lazio à Hambourg la dernière fois. L’entraîneur de la Roma, Ivan Juric, semble prêt à apporter quelques changements par rapport à sa dernière composition en Serie A.

Mats Hummels a déclaré lui-même qu’il espérait faire ses débuts en Ligue Europa cette semaine. Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a rejoint le club pour un transfert gratuit à la fin de la fenêtre estivale, mais n’a pas encore commencé depuis son arrivée en Italie.

Il pourrait également y avoir des changements dans l’attaque, car Sky Sport Italia suggère que Juric nommera Tommaso Baldanzi et Matias Soule dans les rôles de soutien derrière l’avant-centre Artem Dovbyk.

Roma vs Dynamo Kyiv : compositions probables

Rome (3-4-2-1) : Svilar ; Hummels, Ndicka, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, Zalewski ; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

Dynamo Kyiv (4-2-3-1) : Bushchan ; Karavaev, Popov, Mykhavko, Dubinchak ; Shaparenko, Brajko ; Volochyn, Buyalskyi, Kabaev ;

Où regarder Roma contre Dynamo Kyiv

Le match de jeudi sera disponible au Royaume-Uni via TNT Extra et en ligne via Discovery+. Les téléspectateurs américains pourront se connecter via CBS Goals Network et en ligne via Paramount+.

Rejoignez-nous sur Football Italia pour toute la préparation d’avant-match, les réactions d’après-match et toute la couverture telle que cela se passe sur le LIVEBLOG.

Navigation des articles