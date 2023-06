UEFA Nations League 2023 : l’Italie décroche la troisième place avec une victoire 3-2 contre les Pays-Bas

L’Italie a remporté les médailles de bronze de consolation lors de la finale de la Ligue des Nations et a ajouté à une semaine décevante pour les hôtes néerlandais, alors qu’ils ont devancé les Néerlandais 3-2 lors des éliminatoires pour la troisième place dimanche au Twente Stadium.

Federico Dimarco a frappé le ballon au deuxième poteau à la sixième minute et Davide Frattesi a doublé le score devant le but à la 20e minute pour donner à l’Italie une confortable avance à la mi-temps.

Mais les Néerlandais ont lancé un retour concerté en seconde période, effectuant trois changements offensifs à la pause, assiégeant le but italien et voyant Steven Bergwijn retirer un but à la 68e minute.

Federico Chiesa a rétabli l’avantage de deux buts à la fin d’une contre-attaque à la 73e minute, mais il y a eu une conclusion passionnante puisque Georginio Wijnaldum a obtenu un deuxième pour les Néerlandais à la 89e. Mais même si neuf minutes de temps additionnel ont été ajoutées, l’Italie a résisté sous la pression locale pour la victoire.

L’Italie a pris un départ rapide en organisant une séquence de passes rapides avec Giacomo Raspadori qui a renvoyé le ballon à Dimarco pour une finition tonitruante.

Le choc du but a fait taire les supporters locaux et il n’y avait pratiquement aucun bruit 14 minutes plus tard lorsqu’un rebond chanceux est tombé pour que Frattesi marque, alors qu’il plaçait le ballon sur la poitrine avant de le ramener à la maison.

L’équipe néerlandaise transformée a testé le gardien italien Gianluigi Donnarumma en seconde période. Il a fait un blocage impressionnant pour nier Cody Gakpo, qui avait raté une occasion flagrante en première mi-temps.

Gakpo a toutefois contribué en préparant Bergwijn pour le premier but de l’équipe locale, le remplaçant faisant preuve de sang-froid alors qu’il traînait le ballon de son pied droit au pied gauche avant de rentrer à la maison.

Cinq minutes plus tard, Chiesa s’est échappé de l’intérieur de sa propre moitié de terrain sur le flanc gauche et a enfoncé son tir à l’intérieur du deuxième poteau alors que les Néerlandais étaient surpris en train de pousser à la recherche d’un deuxième but.

Le but tardif de Wijnaldum a ravivé l’espoir d’un retour, mais ce n’était pas le cas pour les Néerlandais, qui avaient de grands espoirs de succès à domicile dans le tournoi mais ont été battus 4-2 dans le temps supplémentaire par la Croatie lors de la première demi-finale de mercredi.

L’Italie s’est inclinée sur un but de dernière minute lors de sa demi-finale contre l’Espagne jeudi. La Croatie et l’Espagne disputeront la finale à Rotterdam plus tard dimanche.

