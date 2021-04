L’UEFA a confirmé que la finale de la Ligue des champions 2021 à Istanbul se déroulerait comme prévu malgré le nombre croissant de cas de coronavirus en Turquie.

La Turquie se prépare à entrer dans son premier verrouillage complet jeudi, mais l’instance dirigeante du football européen attend toujours un « nombre limité » de supporters pour assister à son événement phare au stade olympique d’Ataturk le 29 mai.

« La finale de la Ligue des champions aura lieu à Istanbul le 29 mai avec un nombre limité de spectateurs et nous sommes assurés que le verrouillage temporaire qui est en vigueur jusqu’au 17 mai ne devrait avoir aucun impact sur le match », a déclaré l’UEFA dans un communiqué.

« L’UEFA continuera de travailler en étroite collaboration avec la Fédération turque de football et les autorités locales et nationales pour organiser le match en toute sécurité.

« De plus amples informations concernant la capacité pour le match et les détails de la billetterie seront communiquées prochainement. »

Ce pourrait être une finale entièrement anglaise pour la deuxième fois en trois ans; Liverpool a battu Tottenham 2-0 pour remporter le trophée à Madrid en 2019.

Cette saison, Manchester City a battu le Paris Saint-Germain 2-1 lors du match aller de sa demi-finale mercredi et Chelsea a fait match nul 1-1 en Espagne contre le Real Madrid mardi, les matches retour ayant lieu en Angleterre la semaine prochaine.

L'entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, dit qu'il n'est « pas du tout satisfait » du nouveau format de la Ligue des champions qui devrait être introduit à partir de la saison 2024/25



Le secrétaire général de la FIFPro, Jonas Baer-Hoffmann, a critiqué les réformes de la Ligue des champions de l’UEFA comme préjudiciables à la santé des joueurs et estime qu’il est peu probable qu’elles fournissent un coup de pouce financier supplémentaire.

L’instance dirigeante européenne du football a approuvé des changements qui verront le nombre d’équipes en compétition en Ligue des champions passer de 32 à 36, tandis que la phase de groupes sera remplacée par une seule étape de la ligue, connue sous le nom de «modèle suisse».

Jurgen Klopp de Liverpool a vivement critiqué le nouveau format de l'UEFA Champions League qui verrait les équipes jouer plus de matchs



« Nous avons vu cela pendant un certain nombre d’années, que ce soit la Coupe du monde des clubs, la Ligue des Nations ou des tournées commerciales avant une nouvelle saison – on ne tient généralement pas compte de l’impact du calendrier sur la santé des joueurs et leurs performances. », A déclaré Jonas Baer-Hoffmann Actualités Sky Sports.

« L’attention portée à la santé fait complètement défaut depuis des années – nous l’avons présenté à un certain nombre d’instances, y compris l’UEFA, mais nous ne le voyons pas se répercuter dans le processus de prise de décision.

«Si les joueurs commencent à se blesser ou à rater des matchs, cela n’aide personne.

« Ces joueurs veulent jouer, mais ils veulent jouer au plus haut niveau possible et franchement, la valeur n’est pas seulement créée par la quantité de matchs, mais par leur qualité. »