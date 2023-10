Liverpool a battu Toulouse 5-1 pour enregistrer une troisième victoire consécutive en Ligue Europa jeudi, tandis que Brighton a battu les géants néerlandais en difficulté, l’Ajax, pour la toute première victoire du club en compétition continentale.

Diogo Jota a donné l’avantage à Liverpool à Anfield, mais Thijs Dallinga a remonté le niveau des détenteurs de la Coupe de France.

Wataru Endo a marqué de la tête son premier but pour que les Reds rétablissent leur avance à la demi-heure et Darwin Nunez a claqué une troisième minute plus tard.

Ryan Gravenberch en a ajouté un quatrième au milieu de la seconde mi-temps, bondissant sur un rebond après que Nunez ait contourné le gardien de but pour frapper le poteau. Mohamed Salah en a décroché un cinquième dans les arrêts de jeu.

« La plupart du temps, nous avions un contrôle total. Nous avons marqué de bons buts, personne n’a été blessé, soirée parfaite”, a déclaré le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, à TNT Sports.

Liverpool est en tête du Groupe E avec neuf points et pourrait se qualifier pour les huitièmes de finale avec une autre victoire en France dans deux semaines.

Ils comptent cinq points d’avance sur Toulouse et sur l’Union Saint-Gilloise belge, qui a inscrit deux buts en fin de match pour vaincre le LASK autrichien 2-1.

Brighton ouvre son compte européen

Brighton a remporté sa première victoire européenne en battant l’Ajax 2-0, ajoutant encore plus de misère au club en crise qui s’est séparé de l’entraîneur Maurice Steijn lundi, quatre mois seulement après son mandat.

L’Ajax, quadruple champion d’Europe, croupit à une place de l’Eredivisie et a pris du retard au stade Amex juste avant la mi-temps suite à une frappe de Joao Pedro.

Ansu Fati a marqué une seconde pour les hôtes au début de la seconde période, laissant les hommes de Roberto De Zerbi à un point du leader du Groupe B, Marseille.

« La première victoire en Europe pour Brighton. C’est un grand jour pour nos fans, notre club, nos propriétaires. Nous sommes très fiers de leur offrir cette journée”, a déclaré De Zerbi à TNT Sports.

Marseille a battu l’AEK Athènes à 10 3-1 au Vélodrome.

Orbelin Pineda a annulé le premier match de Vitinha pour Marseille, mais un moment de folie du gardien de l’AEK Cican Stankovic a coûté cher à son équipe.

Stankovic a envoyé une passe directement à Vitinha, puis a poussé le Portugais au sol, concédant un penalty et méritant un carton rouge.

Amine Harit a converti le penalty avant que Jordan Veretout ne marque un autre penalty pour l’équipe de Gennaro Gattuso.

West Ham perd en Grèce

La série européenne de 17 matches sans défaite de West Ham s’est terminée par une défaite 2-1 à l’extérieur contre l’Olympiakos.

Kostas Fortounis frappait de loin pour donner l’avantage aux Grecs et Rodinei ajoutait une seconde avant la mi-temps avec un effort dévié.

Lucas Paqueta a volé une consolation tardive pour les Hammers, qui restent en tête du groupe A avec six points en trois matches.

« Nous devons améliorer nos performances. Et nous devons être à la hauteur. Je suis déçu de notre première mi-temps. C’était un match difficile, mais nous continuons”, a déclaré le manager de West Ham, David Moyes.

Fribourg est à égalité avec les Hammers après une victoire 3-1 contre les Serbes de Backa Topola.

Les Rangers se sont appuyés sur une belle prestation du gardien Jack Butland lors d’un match nul 0-0 au Sparta Prague.

L’équipe écossaise est troisième du groupe C, menée par le Real Betis qui s’est imposé 1-0 à l’Aris Limassol grâce à un but d’Ayoze Perez.

Le leader de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen, a battu Qarabag 5-1 pour rester parfait dans le groupe H et poursuivre son brillant début de saison sous la direction de Xabi Alonso.

La Roma a remporté trois victoires sur trois dans le groupe G, Edoardo Bove et Romelu Lukaku cadrant lors d’une victoire 2-0 contre le Slavia Prague.

En Ligue Europa Conférence, Aston Villa, en forme, a remporté une victoire 4-1 contre l’AZ Alkmaar, un club néerlandais de haut vol.

Leon Bailey et Youri Tielemans ont donné à Villa une avance de deux buts en première mi-temps contre une équipe qui n’a perdu que deux points en Eredivisie cette saison.

Ollie Watkins et John McGinn ont mis le match hors de portée avant qu’Ibrahim Sadiq n’en retire un.

