UEFA Champions League : Troubled Man United subit une défaite à domicile contre Galatasaray | Actualités footballistiques

Manchester United s’est incliné pour une deuxième défaite consécutive en UEFA Champions League, s’inclinant face à Galatasaray 2-3 à Old Trafford, tandis que Lens a stupéfié Arsenal et Jude Bellingham a une fois de plus inspiré le Real Madrid lors d’une soirée passionnante de football européen.

L’attaquant argentin de Galatasaray, Mauro Icardi, a compensé un penalty manqué en marquant le but vainqueur pour les géants turcs mardi, alors qu’ils revenaient par deux fois par derrière pour ajouter encore plus de misère à une équipe de United profondément troublée.

United a perdu ses deux premiers matches d’un groupe de Ligue des champions pour la première fois, laissant les hommes d’Erik ten Hag en danger d’une sortie prématurée.

« Les erreurs mentales que nous commettons, vous ne pouvez pas les permettre à ce niveau. Vous êtes puni. C’est difficile à contrôler », a déclaré Ten Hag à TNT Sports.

« Nous sommes tous là dedans. Nous menions deux fois et contrôlions le match. Nous attendons plus ensemble.

Rasmus Hojlund a été l’un des rares points positifs de United, marquant deux buts bien marqués, mais Galatasaray a répondu à deux reprises alors que Wilfried Zaha a marqué contre son ancienne équipe avant que Kerem Akturkoglu ne frappe.

Icardi a tiré un penalty après que Casemiro ait été expulsé pour une fente désespérée suite à un terrible ballon du gardien Andre Onana, mais l’Argentin a eu le dernier mot lorsqu’il a marqué à la 81e minute.

United est dernier du groupe A, à six points du Bayern Munich qui est revenu au score pour battre le FC Copenhague 2-1 au Danemark.

Lukas Lerager a donné l’avantage aux Danois au début de la seconde période, mais Jamal Musiala a inscrit un superbe but individuel pour ramener le Bayern à égalité avant que le remplaçant adolescent Mathys Tel ne décoche une belle frappe en fin de match.

Arsenal perd Saka

Arsenal s’est effondré sur sa première défaite de la saison alors que Lens a riposté pour s’imposer 2-1 dans le nord de la France.

Gabriel Jesus a donné à l’équipe de Mikel Arteta un départ idéal en ouvrant le score à la 14e minute pour faire taire un Stade Bollaert bruyant.

Adrien Thomasson a rapidement ramené le niveau de vice-champion de Ligue 1 la saison dernière et les visiteurs ont vu Bukayo Saka boiter avant la mi-temps.

Wahi, l’attaquant de 20 ans qui est devenu le record du club lensois lors de son arrivée au début de la campagne, a ensuite tiré à la 69e minute et son équipe a tenu bon pour une victoire célèbre.

«C’était une grande soirée pour nous. Nous n’avons pas pu obtenir le résultat que nous souhaitions mais nous avons pu apprendre », a déclaré Arteta.

Lens se hisse en tête du groupe B avec quatre points, un devant Arsenal.

Le PSV Eindhoven a obtenu un match nul 2-2 à domicile contre Séville lors de l’autre match du groupe grâce à l’égalisation de Jordan Teze dans les arrêts de jeu après une série de buts tardifs aux Pays-Bas.

La star anglaise Bellingham a poursuivi son début sensationnel dans sa carrière madrilène avec un but et une passe décisive alors que l’équipe de Carlo Ancelotti battait Naples 3-2 dans le groupe C.

« Ce qui est incroyable chez Bellingham, c’est qu’il n’a que 20 ans. Il a une grande qualité, une personnalité et un caractère forts », a déclaré Ancelotti à Sky Sport.

« C’est un jeune homme de 20 ans qui montre à tout le monde son talent extraordinaire. »

Leo Ostigard a dirigé Naples devant, mais Bellingham a permis à Vinicius Junior d’égaliser avant que la brillante course et la finition du milieu de terrain anglais ne placent les Espagnols en tête.

Piotr Zielinski a converti un penalty pour égaliser pour Naples au début de la seconde période, mais un malheureux but contre son camp du gardien local Alex Meret a donné la victoire à Madrid.

La frappe tonitruante de Federico Valverde à distance s’est écrasée sur la barre et a touché Meret avant de rebondir dans le but.

Braga a gâché les débuts à domicile de l’Union Berlin dans la compétition alors qu’André Castro a marqué le but vainqueur dans les arrêts de jeu lors d’une victoire 3-2.

L’Union avait deux buts d’avance après le doublé de Sheraldo Becker, mais Sikou Niakate en a retiré un avant que Bruma n’égalise brillamment aux 25 mètres.

Castro a brisé le cœur de l’Union avec une frappe basse de l’extérieur de la surface pour donner à Braga ses premiers points lors de sa première apparition en Ligue des champions depuis 2012.

Marcus Thuram a marqué le seul but de la victoire 1-0 de l’Inter Milan à domicile contre Benfica dans le groupe D. L’Inter est à égalité de quatre points avec la Real Sociedad, qui a battu Salzbourg 2-0 plus tôt dans la journée en Autriche.