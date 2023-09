UEFA Champions League : Barcelone bat les nouveaux arrivants d’Anvers 5-0 alors que Joao Felix se prépare à un doublé

Avec Joao Felix à nouveau prospère, Barcelone a pris un bon départ dans sa quête pour passer la phase de groupes de la Ligue des Champions après deux éliminations précoces consécutives.

Félix a marqué deux fois et obtenu une passe décisive mardi lors de sa deuxième titularisation avec Barcelone, menant le club catalan à une victoire 5-0 contre le nouveau venu Anvers dans le groupe H.

Félix, qui a rejoint Barcelone en provenance de l’Atletico Madrid, a ouvert le score à la 11e minute et a inscrit le but de Robert Lewandowski à la 19e. Le troisième but de Barcelone était un but contre son camp du défenseur anversois Jelle Bataille après un centre de Raphinha à la 22e.

A LIRE AUSSI| Programme de l’Inde aux Jeux asiatiques, 20 septembre 2023 : horaires des événements et détails de la diffusion en direct

Gavi a marqué le quatrième but de Barcelone à la 54e et Félix a ajouté son deuxième de la tête à la 66e.

«Je suis content, je m’amuse», a déclaré Félix. « L’équipe a très bien joué. Mais le plus dur, c’est de pouvoir continuer à jouer à un haut niveau. Nous devons continuer à travailler dur.

Félix, 23 ans, a également marqué dans le championnat espagnol samedi, tout comme son coéquipier portugais João Cancelo, qui vient également de rejoindre le club catalan et a recommencé mardi au Stade olympique de Montjuic.

Félix a reçu une forte ovation de la part des supporters barcelonais lors de son remplacement à la 68e. Les quintuples champions d’Europe ne joueront pas au Camp Nou cette saison alors que le site est en travaux de rénovation.

« João Félix a beaucoup de qualités et il l’a montré », a déclaré le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong. « Nous espérons qu’il pourra continuer comme ça car il peut beaucoup nous aider. »

Lamine Yamal a remplacé Félix pour devenir le plus jeune joueur de Barcelone à disputer la Ligue des champions. À 16 ans et 68 jours, il est le deuxième plus jeune joueur à avoir participé à la compétition après l’attaquant de Dortmund Youssoufa Moukoko (16 ans et 18 jours), qui a fait ses débuts en 2020.

Barcelone a dominé dès le début et a terminé avec 22 tentatives au total, contre seulement trois pour Anvers.

« Je suis très satisfait du résultat et de la façon dont nous avons joué », a déclaré l’entraîneur de Barcelone, Xavi. «

Le club catalan n’a plus atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis que Lionel Messi a quitté le club en 2021. Avant cela, il avait franchi la phase de groupes chaque année depuis 2001-02.

« C’était un bon début pour nous en Ligue des champions cette saison », a déclaré De Jong. « Nous avons une équipe avec beaucoup de talent et si nous continuons à travailler comme ça, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. »

Barcelone a également commencé par une déroute la saison dernière – en battant le Viktoria Plzen 5-1 à domicile – mais a finalement terminé troisième d’un groupe dans lequel le Bayern Munich et l’Inter Milan se sont qualifiés. La saison précédente, il avait terminé troisième derrière le Bayern et Benfica.

Barcelone venait de remporter quatre victoires consécutives en championnat espagnol, dont une autre défaite 5-0 samedi contre le Real Betis. Il a dominé ses adversaires 18-4 lors de ses six premiers matches, toutes compétitions confondues.

Anvers a battu le club grec de l’AEK Athènes en séries éliminatoires pour atteindre la phase de groupes pour la première fois.

A LIRE AUSSI| Coupe AFC : Dimitri Petratos Brace aide Mohun Bagan SG à battre l’Odisha FC à 10 4-0

« C’est une équipe très jeune, c’était un grand pas pour beaucoup de garçons et nous ne devrions pas nous démolir pour cela », a déclaré le défenseur anversois Toby Alderweireld. « Nous ne sommes pas venus ici pour prendre les trois points, nous « Nous devons rester réalistes. C’est le sommet absolu de l’Europe. Nous savions à l’avance que cela était possible. Nous devions espérer qu’ils passeraient une mauvaise journée et que ce n’était pas le cas. »

Le club belge est entraîné par l’ancien joueur de Barcelone Mark van Bommel, vainqueur de la Ligue des champions avec le club catalan aux côtés de Xavi en 2006.

Barcelone se rendra ensuite à Porto, tandis qu’Anvers accueillera le Shakhtar Donetsk. Porto a gagné 3-1 au Shakhtar mardi.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)