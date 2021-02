L’Union européenne et l’Ukraine ont lancé un partenariat stratégique sur les matières premières et les batteries, Vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic a déclaré le 11 février.

«L’Union européenne a toujours été aux côtés de l’Ukraine en tant qu’ami le plus proche», a déclaré le vice-président chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective. «Notre soutien et notre coopération ont produit des résultats tangibles. Je suis donc vraiment ravi d’étendre ce programme positif à de nouveaux domaines », a déclaré Sefcovic, qui coordonne également l’Alliance des batteries de l’UE.

Il a souligné que le partenariat stratégique UE-Ukraine sur les matières premières essentielles et les batteries est gagnant-gagnant car il promeut la transition verte et numérique de l’UE tout en aidant l’Ukraine à rapprocher ses politiques du pacte vert européen. «Ceci est d’autant plus important que nous devons relancer la durabilité de nos économies à la suite de la pandémie de Covid-19. Dans le cadre de ce partenariat, l’UE est prête à étendre son programme d’assistance technique avec le gouvernement ukrainien en incluant les matières premières et en complétant son budget avec 800 000 euros supplémentaires », a déclaré Sefcovic. «Dans ce contexte, je salue le fait que le Service d’État de la géologie et du sous-sol d’Ukraine soit devenu un nouveau membre de nos deux alliances industrielles stratégiques sur les matières premières et les batteries. J’attends également avec intérêt une conférence de haut niveau sur la coopération stratégique UE-Ukraine sur les matières premières qui se tiendra plus tard cette année », a-t-il déclaré.

Sefcovic a souligné l’immense potentiel des relations de l’UE avec l’Ukraine lors d’une réunion avec le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal au cours de laquelle le vice-président de la Commission a noté son engagement «à rendre notre coopération aussi forte et dynamique que possible».

Pour sa part, Shmyhal a déclaré avoir discuté avec Sefcovic de la dimension industrielle de la coopération UE-Ukraine, en particulier au sein de l’Alliance européenne des matières premières (ERMA) et de l’Alliance des batteries de l’UE. « A convenu de renforcer la participation aux alliances européennes », a écrit le Premier ministre ukrainien dans un tweet, ajoutant que « 2021 sera une année clé dans le lancement de nouveaux partenariats stratégiques Ukraine-UE ».