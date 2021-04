Cela fait maintenant 22 ans que la Turquie est devenue un pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne.

Ce fut une route rocailleuse et finalement stérile. En 2018, les négociations ont été gelées sur ce que l’UE a appelé le recul de la Turquie en matière de démocratie, d’état de droit et de droits fondamentaux sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan.

En réalité, les négociations avaient été gelées depuis bien plus tôt. L’UE souhaite qu’Ankara accepte la réunification de l’île divisée de Chypre. La Turquie a refusé d’envisager autre chose qu’une solution à deux États pour l’île.

Même si Chypre n’était pas une ligne rouge pour un certain nombre d’États européens, y compris l’Italie et la France – sans parler de la Grèce -, il existe un certain nombre d’autres problèmes apparemment insolubles entre la Turquie et l’Union européenne, le plus récemment concernant les réfugiés.

Jouer au hardball

La Turquie abrite quatre millions de réfugiés syriens et de nombreux autres venus d’ailleurs qui souhaitent rejoindre l’Europe via sa frontière maritime avec la Grèce et la Bulgarie. En 2016, l’UE a accepté de verser à la Turquie 6 milliards d’euros pour empêcher les réfugiés syriens de se rendre en Grèce depuis la Turquie.

Cinq ans plus tard, cet argent est épuisé et pourtant, des millions de réfugiés vivent toujours en Turquie et veulent traverser l’Europe. Souvent, lorsque l’UE se dispute avec Ankara – un événement hebdomadaire, semble-t-il récemment – Erdogan menace d’arrêter d’empêcher les réfugiés de se rendre en Europe.

Le président turc a prouvé à maintes reprises qu’il était prêt à jouer dur sur la question, encourageant même publiquement les migrants et les réfugiés à essayer d’accéder à l’UE via la Grèce.

L’année dernière, Ankara a enragé Chypre à propos du forage en mer dans ses eaux, faisant craindre une confrontation militaire entre les anciens ennemis, la Turquie et la Grèce.

À certains moments, Erdogan semble avoir simplement traqué l’Europe avec ses changements de politique et ses proclamations. Le 19 mars, l’UE a annoncé une vidéoconférence productive entre Erdogan, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil, Charles Michel.

Dans une déclaration, la partie européenne a souligné l’importance d’une désescalade soutenue et d’un renforcement de la confiance pour permettre un programme UE-Turquie plus positif.

À peine deux jours plus tard, Erdogan a annoncé qu’il retirait la Turquie de la Convention d’Istanbul sur la violence domestique par décret présidentiel, provoquant une déclaration de colère du chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, qui a déclaré qu’Ankara «envoyait un message dangereux».

«Nous ne pouvons que regretter profondément et exprimer notre incompréhension face à la décision du gouvernement turc de se retirer de cette convention qui porte même le nom d’Istanbul», a-t-il déclaré.

Mais ce ne sont pas seulement les actions de la Turquie qui ont ralenti sa trajectoire européenne.

Hostilité à l’élargissement

L’UE s’est sans aucun doute calmée sur la question de l’élargissement, traînant les pieds sur tout, de l’intégration de la Roumanie dans Schengen à l’adhésion du Monténégro au bloc. Si un petit État pro-occidental comme le Monténégro, d’une population de 660 000 habitants, ne peut pas rejoindre l’Europe, quel espoir pour un pays de 82 millions d’habitants?

En tant que tel, il est peu probable que l’adhésion de la Turquie à l’UE soit à l’ordre du jour lors du voyage de Von der Leyen et Michel le 6 avril.

L’UE a besoin d’un nouvel accord sur les réfugiés pour éviter une répétition de la crise des migrants de 2015, et une grande partie du débat portera probablement sur ce que cela va leur coûter.

La Turquie est également un partenaire pour mettre fin aux conflits en Syrie et en Libye, dans lesquels elle a été accusée d’avoir des favoris, sinon des mandataires directs. Avec Chypre, les négociations qui doivent recommencer en mars entre les gouvernements chypriote turc et grec – avec l’UE en tant qu’observateur – et veiller à ce qu’Ankara ne les sabote pas pourraient être à l’ordre du jour de l’Europe.

Quant à l’état de droit, Erdogan n’a montré aucune volonté de ralentir la vague d’autoritarisme en Turquie, qui, selon les critiques, a été la marque de ses 18 années au pouvoir. En février, Ankara a lancé une violente répression contre les manifestants étudiants malgré les menaces de censure de l’UE et des États-Unis, tandis qu’à la veille du sommet, 10 amiraux à la retraite ont été arrêtés pour avoir critiqué le gouvernement.