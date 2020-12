L’importance stratégique de la région méditerranéenne pour l’Union européenne ne fait aucun doute. Nos liens et notre coopération avec nos partenaires du Sud se sont renforcés au fil des ans, étayés par des accords d’association et d’autres instruments qui ont encore le potentiel de produire davantage.

Alors que nous commémorons le 25e anniversaire du processus de Barcelone, lancé en 1995 pour renforcer la coopération des deux côtés de la Méditerranée, nous réfléchissons également ensemble à la manière dont nous voulons faire progresser nos priorités de partenariat dans les années à venir, à la lumière des défis et des opportunités d’aujourd’hui.

La dernière décennie a été mouvementée: changements démocratiques après les soulèvements de 2011, crises politiques et socio-économiques, conflits en Syrie, en Libye et absence de solution dans le processus de paix au Moyen-Orient, inégalités criantes et crise environnementale imminente en conséquence du changement climatique.

Ces défis se sont accompagnés de la pandémie COVID-19, qui a de graves répercussions sur les économies, en particulier en ce qui concerne le commerce extérieur, le tourisme et la jeunesse. L’UE a déjà mis sur la table un premier paquet de plus de €2,3 milliards pour aider nos partenaires du sud de la Méditerranée à répondre aux besoins immédiats dans le secteur de la santé et à atténuer l’impact socio-économique de la pandémie.

Toute gestion de crise ne peut réussir que si elle est partagée avec les voisins. Un principe que cette Commission prend au sérieux. Nous devons renforcer notre coopération bilatérale et régionale avec le voisinage méridional afin de mieux gérer les défis systémiques et de stimuler le développement économique et la reprise.

Créer des économies et des sociétés plus résilientes partout est un intérêt commun pour l’Europe et pour nos voisins. Nous avons besoin d’un voisinage méridional qui émerge de la crise en tant que lieu privilégié pour les investissements, offrant croissance et emplois de manière durable et prévoyant des sociétés plus fortes qui donnent l’espoir et la possibilité aux jeunes générations de trouver leur avenir dans la région.

C’est pourquoi nous préparons une stratégie de développement économique spécifique pour nos voisins du sud, qui s’appuiera sur le nouveau prochain budget à long terme de l’UE. Notre plan sera construit avec nos partenaires, reflétant les besoins et les spécificités de chacun de nos partenaires.

Par exemple, la perturbation des chaînes de valeur mondiales par la pandémie a ouvert une opportunité pour une régionalisation de la production et des chaînes de valeur plus courtes pour les produits stratégiques, ce qui peut profiter au voisinage sud et créer des emplois pour les jeunes.

La numérisation offre également des opportunités inédites pour les entreprises – en particulier les petites et moyennes entreprises – et la prestation de services publics. Un examen des priorités de la politique commerciale de l’UE dans la région soutiendrait davantage ce processus.

Nous contribuerons à bâtir des économies qui fonctionnent pour les gens, en particulier les jeunes. Si la numérisation offre aux PME des opportunités d’innover et de se développer, elle a également des conséquences sur les exigences de compétences des travailleurs. Nous voulons contribuer à augmenter les opportunités d’éducation et de formation professionnelle dans la région euro-méditerranéenne afin de garantir que les compétences correspondent aux besoins du marché du travail.

Nous travaillerons ensemble pour mobiliser le secteur privé des deux côtés de la Méditerranée pour nous aider à répondre aux besoins du marché et à promouvoir de nouveaux modèles commerciaux dans toute la région du sud de la Méditerranée.

Un avenir où le développement durable et équilibré et l’égalité des chances peuvent être assurés pour tous atténuera la nécessité d’entreprendre des voyages périlleux à la recherche d’un avenir meilleur, pour tomber entre les mains des trafiquants et du crime organisé.

Dans le même temps, notre partenariat renouvelé mettra également l’accent sur des domaines tels que la justice et l’état de droit en général, la lutte contre la corruption et le crime organisé, le rôle des médias indépendants et de la société civile et la prévention de la radicalisation menant à l’extrémisme violent. Cela soutiendra nos objectifs économiques.

Nous assurerons la liaison avec nos partenaires et continuerons à travailler en étroite collaboration avec l’Union pour la Méditerranée (UpM), un cadre intergouvernemental euro-méditerranéen renforcé qui a fourni depuis 2008 une plateforme privilégiée pour promouvoir le dialogue et la coopération entre l’Europe et ses voisins du Sud, la création d’un espace de paix et de stabilité, de progrès économique partagé, de principes démocratiques et de droits de l’homme.

Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons assurer la prospérité et la stabilité pour nous tous, en respectant pleinement nos intérêts et nos responsabilités mutuels. Nous sommes des partenaires confrontés à des défis communs, travaillant pour les mêmes objectifs.