Depuis que la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont pris le contrôle des négociations commerciales sur le Brexit, les espoirs d’une percée dans les négociations ont commencé à augmenter, les voix de l’UE signalant la «phase finale» des négociations.

Après plus de neuf mois de négociations sur la forme de leur relation post-Brexit, les deux parties se sont retrouvées avec trois problèmes majeurs à résoudre; concurrence loyale pour les entreprises, gouvernance et aides d’État, et accès de l’UE à la pêche dans les eaux britanniques. Cette dernière a été la partie la plus épineuse, les pêcheurs britanniques préconisant une part plus équitable des stocks que les chalutiers européens capturent dans les eaux britanniques.

Ces dernières semaines, des progrès ont été réalisés par les principaux négociateurs du Brexit, qui ont réussi à «trouver une voie à suivre» sur les questions liées à la gouvernance, ravivant les espoirs d’un accord. Déterminés à «aller plus loin», von der Leyen et Johnson ont une fois de plus poussé les deux parties à prolonger leurs négociations d’une semaine supplémentaire, dans ce qu’ils considéraient comme un accord «possible».

Malgré les progrès allégués, les deux parties se préparent également à un scénario sans accord, alors que la pression monte sur leurs équipes de négociation pour conclure un accord avant l’expiration de la date limite de la période de transition le 31 décembre, après le divorce officiel du Royaume-Uni du bloc en janvier. .

Jeudi est la dernière date à laquelle l’UE et le Royaume-Uni peuvent parvenir à un accord, s’il doit entrer en vigueur le 1er janvier, selon le négociateur en chef du bloc sur le Brexit, Michel Barnier. Étant donné que pour qu’un accord soit promulgué, le parlement doit donner son signe de tête, un accord pourrait être accepté «provisoirement» puis examiné par les législateurs européens au cours de la nouvelle année.

Les discussions entre les deux parties se sont poursuivies dans la nuit de mercredi, le porte-parole de la Commission, Eric Mamer, conseillant aux «observateurs du Brexit» de s’endormir, dans l’espoir que les travaux reprennent tôt le lendemain. Des sources ont déclaré à la BBC que Johnson devrait tenir une conférence de presse à Downing Street pour annoncer que le pays a conclu un accord avec l’UE sur le commerce et la sécurité après le Brexit dans les heures.

Plus tôt dans la semaine, la France et le Royaume-Uni ont eu un aperçu de ce qui pourrait se passer en cas de scénario de non-accord, après que Paris a fermé ses frontières avec Londres, laissant des milliers de camions bloqués dans le port de Douvres. Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, elles pourraient voir l’introduction de contrôles aux frontières, des droits de douane frappant leurs marchandises et des négociations régies par les termes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).