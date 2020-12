La pandémie de Covid 19 a perturbé les relations commerciales et économiques internationales. Avec la «nouvelle normalité», nous assistons déjà à des changements. La reprise économique essentielle nécessite la mise en œuvre de nouveaux modèles et de l’innovation, et génère également de nouvelles opportunités. Tant que vous savez vous renouveler et vous réinventer…

Comment l’UE et la Chine repensent-elles leurs relations économiques? Quelle direction pourraient-ils prendre? Quelles sont les opportunités liées à cette nouvelle normalité?

Euronews et la chaîne chinoise CGTN ont réuni un panel d’experts chinois et européens pour discuter.