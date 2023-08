Udinese 0-3 Juventus (20 août 2023) Analyse du match

La Juventus a remporté une confortable victoire 3-0 à l’Udinese dimanche lors de son match d’ouverture en Serie A.

L’équipe de Massimiliano Allegri a mis un marqueur au début de la campagne alors qu’elle entamait sa candidature pour une 37e couronne de championnat avec une victoire impressionnante, marquant grâce à Federico Chiesa, Dusan Vlahovic et Adrien Rabiot en première mi-temps.

La Juventus a pris un départ fulgurant au Stadio Friuli, prenant la tête à la deuxième minute après que Vlahovic ait intercepté une passe perdue et mis en place Chiesa, qui a réussi un tir bas depuis le bord de la surface de réparation.

Vlahovic a porté le score à 2-0 avec un penalty glacial et Rabiot a ajouté le troisième avec une tête de balle avant la pause.

« Nous avons joué un grand match aujourd’hui. En première mi-temps, nous avons été très intenses, et nous devons jouer comme ça, en prenant les adversaires haut », a déclaré Chiesa à DAZN.

« Je me sens bien (de jouer en tant que deuxième attaquant avec Vlahovic). Nous ne restons pas immobiles, c’est ce que l’entraîneur nous demande. »

Le débutant Timothy Weah, qui a été signé du côté de la Ligue 1 à Lille le mois dernier, n’a pas eu beaucoup d’impact pour la Juventus et a été retiré à la mi-temps après avoir subi un coup à la cheville.

La Juventus a contrôlé la seconde mi-temps sans créer beaucoup plus d’occasions et s’est largement contentée de voir le match terminé, bien que Vlahovic ait eu un but exclu pour hors-jeu après avoir marqué avec une tête plongeante.