Udhayanidhi Staline laisse tomber un énorme spoiler du film Vijay, Lokesh ; les fans disent « c’est la pire façon de… »

Lisez la suite pour savoir quel spoiler l’acteur devenu homme politique Udhayanidhi Stalin a partagé dans sa critique du film Leo de Thalapathy Vijay et Lokesh Kanagaraj.

Présenté par Thalapathy Vijay et réalisé par Lokesh Kanagaraj, le film tamoul le plus attendu cette année, Leo, est enfin prêt à sortir en salles le jeudi 19 octobre. Grâce à la célébrité de Vijay et à la mise en scène de Lokesh, l’artiste bourré d’action a déjà gagné Rs 100. crore avant sa sortie dans les ventes de réservation anticipée.

Les fans attendaient de savoir si Leo fait partie du Lokesh Cinematic Universe (LCU), que le cinéaste a créé l’année dernière lorsqu’il a rejoint les intrigues de Vikram (2022) et Kaithi (2019) ensemble. Les créateurs n’ont ni confirmé ni démenti les informations selon lesquelles Leo ferait avancer la LCU. Cependant, l’acteur devenu homme politique Udhayanidhi Staline a apparemment gâché cette surprise en partageant sa critique du film.

S’adressant à son compte X (anciennement connu sous le nom de Twitter) aux petites heures de mercredi, l’acteur de Maamannan a écrit : « Thalabathy @actorvijay #Leo d’Anna (émojis trois pouces en l’air) @Dir_Lokesh excellent film, @anirudhofficial musique, @anbariv master @7screenstudio (trois emojis applaudissant) #LCU (emoji clignotant) ! Toute la meilleure équipe ! ».

La mention de LCU dans sa critique a apparemment confirmé que Thalapathy Vijay rejoindra Kamal Haasan, Fahadh Faasil, Suriya, Karthi, Narain, Arjun Das et Vijay Sethupathi dans l’univers cinématographique Lokesh. Les fans sont déçus par Udhayanidhi et ont déclaré que c’était « la pire façon de gâcher l’excitation ».

La pire façon de gâcher l’excitation https://t.co/5AfSAkZ9xI pic.twitter.com/CxvIOYl1V7 – Billetterie de Malaisie (@MYRBoxOffice) 18 octobre 2023

Cela aurait pu être la pire façon possible d’annoncer LEO dans LCU. Mais effectivement, le box-office devrait s’effondrer le 19 octobre. https://t.co/KCdMxmeXji – Cinéma Troll (TC) (@Troll_Cinema) 17 octobre 2023

Une comédie musicale d’Anirudh Ravichander, Leo met également en vedette Sanjay Dutt, Arjun Das, Trisha Krishnan, Myskkin, Gautham Vasudev Menon, Mansoor Ali Khan, Priya Anand et Mathew Thomas dans des rôles clés. Le film raconte l’histoire d’un homme simple pourchassé par deux frères qui prétendent qu’il ressemble à leur troisième frère perdu. L’intrigue a amené beaucoup à croire que Leo est un remake de A History of Violence, le film hollywoodien de 2005 avec Viggo Mortensen.

