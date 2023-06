Udanta Singh encordé par le FC Goa pour un contrat pluriannuel

L’ailier indien Udanta Singh a signé un contrat pluriannuel avec le FC Goa, club de la Super League indienne, a confirmé mercredi le club.

Un interprète éprouvé dans l’ISL, l’arrivée d’Udanta renforce encore les Gaurs, qui avaient récemment conclu un accord de prêt avec la star de l’équipe nationale indienne Rowllin Borges avant la saison 2023-24.

« Je suis extrêmement excité et honoré de faire partie du FC Goa. J’ai toujours admiré la façon dont Goa joue. Il fallait toujours un peu plus pour franchir la ligne chaque fois que nous jouions à Goa », a déclaré Udanta dans un communiqué publié par le club.

« Il y a eu un intérêt mutuel entre nous depuis plus d’un an maintenant pour travailler ensemble, et je suis très heureux que l’accord soit finalement conclu. Je crois que j’ai beaucoup à donner, et mes rêves sont de gagner beaucoup plus de trophées. J’espère que ça commence ici. »

S’exprimant sur la signature, Ravi Puskur, directeur du football du FC Goa, a déclaré : « Udanta est un joueur que nous admirons depuis un certain temps maintenant. Sa course directe avec le ballon, sa capacité à dépasser les joueurs et son rythme effréné sont autant d’attributs qui nous manquaient à son poste l’an dernier.

« Son arrivée au club est une opportunité pour nous de remédier à cette faiblesse et, plus important encore, nous donne un joueur avec un pedigree gagnant et une expérience sérieuse dans la ligue. Je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons faire revivre la fortune de chacun. »

Diplômé de la prestigieuse Tata Football Academy, Udanta a passé toute sa carrière jusqu’à ce jour avec le Bengaluru FC (BFC), initialement dans la I-League avant que le club ne passe à l’ISL en 2017-18.

Il a fait plus de 200 apparitions pour les Bleus, dans des ligues nationales comme la I-League et l’ISL, la Coupe Durand, la Super Coupe et la Coupe de la Fédération, remportant chacune de ces compétitions une fois.

Le joueur de 27 ans a également fait 26 apparitions en Coupe AFC.

Avec 22 buts et 22 passes décisives à son actif au BFC, l’ailier est largement reconnu comme l’un de leurs meilleurs joueurs de tous les temps.

Sur la scène internationale, Udanta a fait ses débuts nationaux en 2016 et est depuis lors un élément essentiel de l’équipe nationale, remportant 36 sélections à ce jour.

Membre de l’équipe de la Coupe d’Asie de l’AFC 2019, l’ailier a joué un rôle essentiel dans les campagnes gagnantes de l’équipe lors de la Coupe intercontinentale 2018 et du championnat SAFF 2021.

