Udaariyaan : Vivian Dsena fait un retour formidable avec Sartaj ; fans amoureux de sa chimie avec Twinkle Arora [Read Tweets]

Vivian Dsena est de retour à la télévision avec Udaariyaan. L’acteur fait une apparition en tant que Sartaj dans la série. Nous savons que la relation d’Ekam et de Nehmat a souffert pour diverses raisons. Sartaj a des problèmes avec sa famille et trouve du réconfort à Nehmat. Plus tôt, il a été dit que Vivian Dsena ferait l’émission Neerja on Colors mais on devine qu’il a choisi Udaariyaan. Il semble que ses bons amis Ravi Dubey et Sargun Mehta l’aient approché. L’avatar de l’acteur en tant que Sartaj impétueux reçoit beaucoup d’amour. Il s’est également inscrit dans l’ordre des choses. Les dernières semaines ont été assez difficiles car la vie personnelle de l’acteur a été largement discutée. La nouvelle de son changement de foi a suscité des réactions mitigées.

Mais Sartaj est aimé de tous. Son émission passée Sirf Tum a été diffusée uniquement à cause de la chimie entre Eisha Singh et lui. Ses fans n’ont pas aimé l’écriture ou les dialogues de l’émission. Vivian Dsena a l’air beaucoup plus jeune à Udaariyaan. Le look rappelle Abhay Raichand de Pyar Ki Yeh Ek Kahaani. Jetez un oeil à certains des tweets ici…

#Udaariyaan, 8 mai. Alors que #Nehtaj la chimie était grésillante, c’était plus sur la façon dont Sartaj se gélifierait / s’intégrerait avec d’autres personnages, ce qu’il a bien fait. Particulièrement la dernière scène entre Ekum-Sartaj. Son imp que tous les personnages ont l’air bien les uns avec les autres à l’écran et pas hors de propos. Krushna (@govindagopala) 9 mai 2023

Nous avons adoré les dialogues et l’alchimie. Nous attendons avec impatience NehTaj tous les jours. J’espère que nous aurons la chance de voir plus de scène ?? #NehTaj z (@thedarkpear) 9 mai 2023

L’acteur qui est salué comme l’une des superstars de la télévision indienne a eu une sortie plutôt banale avec Sirf Tum. Les fans aiment beaucoup son couple de chimie Twinkle Arora. De plus, les deux semblent bien promouvoir le spectacle. Vivian Dsena est sûrement de retour en force avec Udaariyaan.