Udaariyaan se fait troller : les fans d’Ankit Gupta-Priyanka Chahar Choudhary accusent les fabricants ; ‘Har time vamp ko promouvoir kar rahe ho’ [Watch Video]

Udaariyaan est fin prêt pour un saut. Nous allons voir deux enfants dans la série, Naaz qui sera comme Jasmine (Isha Malviya) tandis que Nemat est comme Fateh (Ankit Gupta). Les fans sont très contrariés car ils n’ont pas pu voir une véritable histoire d’amour entre Fateh et Tejo (Priyanka Chahar Choudhary). Alors que la fille de Jasmine rêve d’aller au Canada, Nemat veut être boxeur. L’histoire se poursuivra à partir du moment où les deux filles se rencontreront. Nous verrons que Jasmine est maintenant mariée à Yash qui l’a épousée pour des arrière-pensées. Elle, par le biais de son faux accouchement, donne un enfant aux Virk et part pour le Canada. Les fans sont contrariés qu’il n’y ait pas eu de punition pour Jasmine. Cet enfant sera élevé par Tejo et Fateh. Les fabricants sont royalement traqués pour la même chose.

Eh bien, nous devons voir comment le spectacle évolue dans les prochains jours. Les fans manquent Ankit Gupta alias Fateh Virk dans la série.