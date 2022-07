Udaariyaan : Priyanka Chahar Choudhary réagit aux rumeurs de fréquentation d’Ankit Gupta ?

Udaariyaan est l’un des meilleurs spectacles pour les couleurs. L’émission traite de la vie de Fateh (Ankit Gupta), Tejo (Priyanka Chahar Choudhary) et Jasmine (Isha Malviya). L’histoire se déroulant au Pendjab a gardé les fans accrochés principalement en raison de la merveilleuse chimie entre Fateh et Tejo. Nous savons que Tejo a retrouvé la mémoire et elle sent que Fateh est le méchant de sa vie. Le jodi de Fateh et Tejo est appelé #FaTejo par les fans. Nous les voyons assez tendance sur les réseaux sociaux. Si vous voyez l’Instagram de Priyanka Chahar Choudhary, il regorge de bobines d’Ankit Gupta et elle. Leur chaleureuse camaraderie avait amené les fans à se demander s’ils sortaient également ensemble dans la vraie vie.

Dans une interview accordée à India Forums, Priyanka Chahar Choudhary a déclaré qu’Ankit Gupta n’était qu’un ami. Elle a décrit leur lien comme étant chaleureux. Donnant crédit à sa co-star, Priyanka Chahar Choudhary a déclaré qu’elle était bénie d’avoir quelqu’un comme Ankit Gupta qui la motive toujours à offrir sa meilleure performance. Elle a dit que jouer, c’est toujours réagir à la personne en face de vous. Priyanka Chahar Choudhary aurait déclaré: “Si le co-acteur est brillant, vous pouvez réagir en conséquence, ce qui rend une scène phénoménale.”

S’attaquant aux rumeurs de rencontres, elle a déclaré qu’elle passait la majeure partie de sa journée avec Ankit Gupta mais cela ne signifiait pas qu’ils étaient amoureux. Mais elle a dit qu’elle n’était pas dérangée par les ragots de rencontres et qu’elle pensait que c’était une façon pour les fans de montrer leur amour. Elle a été citée comme disant aux forums indiens : “Les fans qui nous relient ne font que nous sentir heureux et bénis de recevoir leur amour pour les personnages à l’écran ainsi que pour notre camaraderie hors écran.”

Udaariyaan est le premier spectacle de Priyanka Chahar Choudhary. Elle était mannequin avant cette émission.