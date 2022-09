Udaariyaan BIG Twist: la dernière scène d’Ankit Gupta-Priyanka Chahar Choudhary laisse les fans de FaTejo émus [Watch]

Udaariyaanproduit par Sargoun Mehta et Ravi Dubey, a tout un fan suivant en ligne. Les vedettes du spectacle Priyanka Chahar Choudhary, Ankit Gupta et Isha Malvia en tête. Udaariyaan était un triangle amoureux entre Jasmin, Fatah et Tage. Alors que Fateh aimait initialement Jasmin, il est ensuite tombé amoureux de Tejo. Les fans ont commencé à expédier Fateh avec Tejo et se sont ainsi formés Fatejo, l’un des hashtags les plus populaires et viraux d’un couple de télé. Et maintenant, le spectacle fait un saut de génération avant lequel Fateh et Tejo mourront. La dernière scène d’Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary a été partagée sur Instagram et les fans sont devenus très émotifs.

La dernière scène de Fatejo à Udaariyaan

Udaariyaan avec Ankit Gupta, Priyanka Chahar Choudhary va bientôt faire un grand saut. Les créateurs ont décidé de tuer à la fois Fateh et Tejo. La scène de la mort de Fatejo a été partagée sur le compte Instagram de la chaîne. Il présente Tejo (Priyanka) et Fateh (Ankit) mortellement blessés après un accident de voiture. Alors que Tejo est éjecté de la voiture, Fateh a du mal à sortir de la voiture. Il tend la main à Tejo qui, lui aussi, essaie de lui tendre la main. Fateh et Tejo se tiennent dans leurs derniers instants et se rappellent s’être promis d’être ensemble même après la mort. Découvrez la promo Udaariyaan ici:

Udaariyaan : les fans de Fatejo sont émus

En regardant la promo Udaariyaan de l’épisode à venir, les fans de la série, en particulier les expéditeurs de Fatejo, sont devenus très émotifs. La scène est assez sanglante car les deux acteurs, Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta sont mortellement blessés. Le désir de Fateh et Tejo l’un pour l’autre dans la scène semble très douloureux pour leurs fans. Ils ont le cœur brisé avec la même chose. Découvrez leurs réactions ici :

Priyanka et Ankit quittent Udaariyaan

Récemment, dans une interview, Priyanka Chahar Choudhary a partagé qu’elle regardait encore et encore la promo d’Udaariyaan. Et le sentiment de ne plus faire partie de la série s’installe. Priyanka a déclaré que même si elle comprenait que cela faisait partie intégrante de la vie d’un acteur, c’était un sentiment émotionnel. D’un autre côté, Fateh alias Ankit a partagé qu’il (Fateh) était un personnage complet car il avait les 9 émotions que les êtres humains ressentent. Cependant, il est prêt à passer car c’est le voyage de la vie. Ankit a déclaré qu’il se sentait chanceux de jouer Fateh.