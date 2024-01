UConn révèle les poisons que nous avons autour des maisons CT

Soyez prudent à la maison, surtout avec de jeunes enfants.

C’est là que se produisent la grande majorité des intoxications accidentelles — 82 % — selon le Centre antipoison du Connecticut à UConn Santé. En 2023, 25 000 expositions ont été signalées au centre et celui-ci a reçu 3 000 appels d’information.

“Beaucoup d’entre eux, une bonne moitié d’entre eux, sont des petits enfants qui se lancent dans quelque chose”, selon Suzanne Doyondirecteur médical du centre.

La plupart des empoisonnements à la maison sont dus à l’ingestion de produits de nettoyage, mais un grand nombre sont causés par des enfants qui avalent les médicaments ou les analgésiques de leurs parents, comme Motrin, ou même les produits cosmétiques de leur mère, selon le centre.

Le centre entend même parler de jeunes enfants mordant les pointes des crayons ou avalant les packs de gel fournis dans les flacons de pilules. Jouets, plantes, fentanyl, alcools, opioïdes inconnus et autres corps étrangers figurent également sur la liste.

En plus de la propre résidence de la personne, les autres résidences présentaient 3 % des expositions au poison, les lieux de travail 2 % et les écoles 4 %, selon les données d’UConn. Les comtés de Hartford et de New Haven ont enregistré le plus grand nombre de cas d’exposition signalés en 2023, chacun représentant 23 % du total, selon les données d’UConn.

Rares sont ceux qui ont tendance à être sérieux. Environ la moitié, soit 47 %, présentent une toxicité minime sans suivi. Aussi, 19 % des cas d’exposition en 2023 ont été pris en charge dans un établissement de santé et « traités/évalués et

publié », rapporte UConn. Parmi les cas pris en charge en établissement de santé, 4 % ont été admis en unité de soins critiques.



Dans le cas initié par un établissement de santé, c’est l’hôpital Yale New Haven qui en a eu le plus en 2023, avec derrière lui le centre médical pour enfants du Connecticut, l’hôpital Hartford, l’hôpital Bridgeport, l’hôpital Danbury, l’hôpital Stamford et l’hôpital Middlesex, par ordre décroissant de cas, selon les données. .

En 2023, 1 % des décès dus à des intoxications ont été signalés, a rapporté le centre.

Chez les adolescents et les personnes âgées, les tentatives de suicide sont les cas les plus graves signalés. Les personnes âgées qui font des erreurs avec leurs médicaments et les surdoses sont également un problème, tout comme les cas suspects d’abus, selon les données de l’UConn.

Données du centre antipoison UConn

De nouveaux soucis

Mais dernièrement, dit Doyon, une nouvelle source d’empoisonnements a été signalée au centre : Ozempic et Wegovy.

Ils sont tous deux constitués du médicament sémaglutide. Sémaglutide, qui abaisse le taux de sucre dans le sang. peut provoquer une hypoglycémie et donc « des tremblements, des sueurs, de l’irritabilité, de la confusion, des étourdissements, des maux de tête, une vision floue et, dans les cas graves, une perte de conscience ou des convulsions », selon le Clinique Mayo.

Wegovy est approuvé par le Administration des aliments et des médicaments pour perdre du poids. Ozempic est approuvé pour traiter le diabète, mais il entraîne également une perte de poids.

«Ces produits injectables sont destinés à être injectés une fois par semaine», a expliqué Doyon.

« Nous avons été appelés à plusieurs reprises parce que les patients se faisaient des injections quotidiennement… au lieu d’une fois par semaine, donc après la deuxième ou la troisième injection… ils commencent à développer des nausées et des vomissements qui sont vraiment insurmontables, comme si cela ne s’arrêtait pas et ils cherchaient soins médicaux », a déclaré Doyon.

Ozempic est présenté sous forme de stylo, qui est réglé à la dose correcte.

“Pour certains patients, c’est difficile.” dit Doyon. « Ils ne savent pas vraiment comment faire la connexion et ils appellent trop haut. … Nous avons donc eu des patients qui ont composé la mauvaise dose et qui se sont retrouvés avec une surdose.

Certains patients qui ne peuvent arrêter de vomir se retrouvent à l’urgence de l’hôpital, a déclaré Doyon.

Elle a déclaré que certaines personnes avaient également obtenu le médicament dans des cliniques illégitimes et que ce n’était peut-être pas le cas d’Ozempic ou de Wegovy.

“Le produit n’est pas acheté dans une pharmacie de détail”, a-t-elle précisé. « En fait, il n’est pas fabriqué par l’un des fabricants légitimes. C’est un faux produit. C’est un produit qui a été mis au point par on ne sait qui, et ces gens se l’ont injecté, et ils ont rencontré quelques problèmes.

Doyon a déclaré que les gens devraient se procurer des produits à base de sémaglutide uniquement auprès de pharmacies réputées.

“Ces produits devraient être les seuls que les gens utilisent et rester à l’écart de tout le reste”, a-t-elle déclaré. “C’est bien trop dangereux.”

