UConn n°1 dans le sondage AP pour la 1ère fois depuis 2009, Gonzaga se brouille

Le Connecticut a suivi la course de l’année dernière au championnat de la NCAA avec son premier classement n°1 en le sondage d’Associated Press sur le basket-ball universitaire masculin en près de 15 ans, tandis que Gonzaga est sorti du Top 25 AP pour la première fois en huit ans.

Les Huskies se sont hissés en tête du dernier sondage de lundi après une semaine tumultueuse et bouleversante à travers le sport, qui comprenait cinq nouvelles équipes se joignant au sondage. UConn a remporté 39 des 63 votes de première place pour grimper de trois places et remplacer Purdue au sommet après la défaite des Chaudronniers au Nebraska les a laissés tomber au n ° 2.

Équipe Enregistrer 1. UConn (39) 15-2 2. Purdue (20) 15-2 3. Kansas (3) 14-2 4. Caroline du Nord (1) 13-3 5. Houston 14-2 6. Tennessee 12-4 7. Duc 13-3 8. Kentucky 12-3 9. Baylor 14-2 10. Memphis 15-2 11. Wisconsin 13-3 12.Arizona 12-4 13. Auburn 14-2 14.Illinois 12-4 15. Oklahoma 13-3 16. État de l’Utah 16-1 17. Marquette 11-5 18. Creighton 13-4 19. TCU 13-3 20. BYU 13-3 21. Dayton 13-2 22. Ole Miss 15-1 23. Floride Atlantique 13-4 24. État de l’Iowa 13-3 25. Technologie Texas 14-2

C’est la première fois qu’UConn atteint la première place du Top 25 AP depuis qu’il y a passé quatre semaines dans la seconde moitié de la saison 2008-09, qui s’est terminée avec l’atteinte du Final Four des Huskies.

“Certaines personnes ne veulent pas de cet objectif”, a déclaré l’entraîneur Dan Hurley la semaine dernière à propos du potentiel d’atteindre le numéro 1. “Je pense que nous acceptons l’objectif à UConn.”

Purdue a remporté 20 votes pour la première place, suivi par le Kansas – la seule équipe du sondage à rester en place depuis la semaine dernière – détenant trois votes pour la première place. malgré une défaite à l’UCF.

Il y a aussi eu un bond de trois places de la Caroline du Nord au 4e rang après battre son rival l’État de Caroline du Nord pour sa troisième victoire sur la route de la Atlantic Coast Conference en autant d’essais et faire exploser Syracuse à la maison. L’UNC a même remporté un vote pour la première place.

CHUTE DES ZAGS

Gonzaga s’est retiré du n°23 après une défaite à Santa Clarac’est la première fois que le club de Mark Few n’est pas classé depuis les deux derniers mois de la saison 2015-16.

Cela a mis fin à une séquence de 143 semaines consécutives dans le sondage, avec 39 d’entre elles au premier rang – notamment avec cette course fil à fil de la saison 2020-21 qui s’est terminée avec Gonzaga subissant sa seule défaite dans le titre NCAA. match contre Baylor.

CHAOTIQUE

La semaine dernière s’est transformée en une liste remplie de pièges pour les équipes AP Top 25. Huit des 10 meilleures équipes ont perdu au moins une fois, avec N°5 Houston perdant deux matchs par un total de cinq points pour ses premiers revers de l’année.

Mais avec 15 équipes classées perdantes la semaine dernière, cela a empêché certaines équipes de chuter autant et tout le monde autour d’elles trébuchait également. Cela signifie finalement que les Cougars n’ont perdu que trois places au n°5, tandis que Purdue, le n°6 du Tennessee et le n°8 du Kentucky n’ont perdu qu’une ou deux places après leurs propres défaites face à des équipes non classées.

LE NIVEAU SUPÉRIEUR

Duke a grimpé de quatre places au n°7 pour revenir dans le top 10 après avoir commencé l’année au n°2, suivi des Wildcats, du n°9 Baylor et du n°10 Memphis.

MONTÉE ET GLISSEMENT

Dix équipes ont progressé dans le sondage de cette semaine, le gain de cinq places des Bears étant le plus important de la semaine. Le n°11 du Wisconsin, le n°16 de l’Utah State et le n°18 Creighton ont rejoint les Blue Devils avec des sauts de quatre places.

L’Oklahoma et Marquette ont connu la plus grosse chute de la semaine, chacun perdant six places. Les Sooners, classés 15e, ont chuté après des défaites sur la route contre TCU et le Kansas, tandis que les Golden Eagles, classés 17e, ont perdu à domicile contre Butler.

L’Arizona n°12 et l’Illinois n°14 ont chacun perdu quatre places, tandis qu’un total de neuf équipes ont glissé par rapport au sondage de la semaine dernière.

BIENVENUE ET AUSSI

Le numéro 19 du TCU a fait ses débuts les plus marquants et a mené les cinq nouveaux arrivants de la semaine au scrutin après ses victoires. contre l’Oklahoma et Houston.

Le n°21 Dayton, le n°22 Mississippi, le n°24 Iowa State et le n°25 Texas Tech étaient les autres ajouts, tous sauf les Rebels faisant leur première apparition cette saison.

L’État du Colorado (n°17), l’État de San Diego (n°19), Clemson (n°21) et le Texas (n°25) ont rejoint les Zags pour se retirer du scrutin.

VEILLE DE LA CONFÉRENCE

Le Big 12 représentait près d’un tiers de ce Top 25 avec les huit meilleures équipes nationales.

La SEC était la suivante avec quatre équipes, suivie par le Big Ten et le Big East avec trois, les conférences Atlantic Coast et American Athletic avec deux, et une chacune pour le Pac-12, Atlantic-10 et Mountain West.