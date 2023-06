UConn et Dan Hurley obtiennent une prolongation de contrat de 31,5 millions de dollars sur six ans

Dan Hurley est récompensé deux mois seulement après avoir mené UConn à un titre national.

Hurley et les Huskies ont convenu d’une prolongation de contrat de six ans d’une valeur de 31,5 millions de dollars, John Fanta de FOX Sports confirmé jeudi. L’accord, qui s’étend sur la saison 2028-29 et comprend des incitations qui pourraient augmenter encore plus la valeur totale de l’accord, fait de Hurley, âgé de 50 ans, l’un des entraîneurs les mieux payés du basket-ball universitaire masculin.

« Je suis ravi que Dan Hurley dirige notre programme de basket-ball masculin », a déclaré le directeur sportif d’UConn, David Benedict. « Le travail que lui et son équipe ont accompli au cours des cinq dernières années pour reconstruire notre programme, qui a abouti à ce que les Huskies atteignent à nouveau le sommet du basketball universitaire, a été tout simplement remarquable.

« Je sais que toute la nation UConn est ravie que Dan continue à diriger ce programme dans un avenir prévisible. »

Hurley a été bref dans sa déclaration, mais a également été rempli de gratitude.

« Ma famille et moi apprécions sincèrement le Dr. [Radenka] Maric, David Benedict et toute l’équipe administrative pour la foi et la confiance qu’ils nous ont accordées », a déclaré Hurley. « Je tiens à remercier les joueurs et le personnel qui ont contribué à rendre cette ascension possible. Être entraîneur à l’Université du Connecticut est un honneur, et nous avons l’intention de nous appuyer sur notre succès en tant que l’un des meilleurs programmes de basket-ball universitaire. »

Hurley est devenu le chef du temps de basket-ball masculin d’UConn en 2018 après six saisons à Rhode Island. Il a été chargé de ramener un programme qui a remporté quatre titres entre 1999 et 2014 à la pertinence nationale après avoir sombré avec des saisons consécutives perdantes, car il a également traité des violations de recrutement sous l’ancien entraîneur Kevin Ollie.

Hurley a finalement livré, mais il n’a pas eu de succès immédiat. Les Huskies sont allés 16-17 lors de sa première saison à Storrs, Connecticut. Ils se sont améliorés 19-12 lors de la deuxième saison de Hurley, bien qu’ils ne devaient pas participer au tournoi NCAA dans une saison qui s’est terminée brusquement en raison de la pandémie de COVID-19.

La saison 2019-2020 était également la dernière saison d’UConn à l’American Athletic Conference alors qu’elle retournait dans le Grand Est pour la saison 2020-21. Hurley a aidé les Huskies à revenir en douceur à une conférence de basket-ball plus forte, avec une fiche de 15-8 cette saison-là pour les ramener au tournoi NCAA. Cependant, ils ont été éliminés au premier tour du tournoi cette année-là. UConn a également été renvoyé au premier tour du tournoi la saison suivante en tant que tête de série n ° 5, affichant un dossier de 23-10 cette saison-là.

Hurley a atteint le sommet de la montagne en 2022-23. Il a aidé UConn à remporter ses 14 premiers matchs de la saison avant de se débattre un peu dans le jeu Big East, perdant sept matchs en 12 matchs à un moment donné. Les Huskies ont également été renvoyés en demi-finale du tournoi Big East, mais ont quand même obtenu une tête de série n ° 4 du tournoi NCAA.

UConn a connu une course historique de fin mars à début avril, remportant ses six matchs du tournoi NCAA à deux chiffres en route pour remporter son cinquième titre national dans l’histoire du programme.

Jusqu’à présent, UConn a une fiche de 104-55 (.654) au cours des cinq saisons de Hurley avec le programme. Hurley détient également un record de 255-160 (.614) au cours de ses 13 saisons en tant qu’entraîneur-chef de basket-ball au niveau de la Division I, qui comprenait un arrêt de deux ans à Wagner avant son passage de six ans avec Rhode Island.

Hurley est à New York jeudi pour regarder le repêchage de la NBA 2023, qui devrait inclure les espoirs UConn Jordan Hawkins, Adama Sanogo et Andre Jackson Jr.

Même avec les départs de trois joueurs clés, UConn devrait être parmi les meilleurs du pays en 2023-24. Alors que Hurley apporte une autre classe de recrutement très vantée, les Huskies ont obtenu la quatrième place du top 25 trop tôt de FOX Sports pour la saison à venir.

L’école a déclaré que l’augmentation de salaire dans le contrat de Hurley sera couverte par des dons au Husky Athletic Fund et une augmentation des revenus de vente de billets.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

