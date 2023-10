UCL 2023/24 : Julain Alvarez et les frappes tardives de Jeremy Doku poussent Manchester City à vaincre le RB Leipzig

Julian Alvarez et Jeremy Doku sont sortis du banc pour marquer des buts tardifs et pousser Manchester City à une victoire 3-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions mercredi.

Face à Leipzig dans la compétition pour la troisième année consécutive, City a dominé dès le début, Phil Foden claquant lors du premier match après un jeu impressionnant de l’ailier adolescent Rico Lewis.

Clairement surclassé en première mi-temps, Leipzig a riposté immédiatement après la mi-temps, Lois Openda marquant après une contre-attaque radicale pour égaliser.

Mais alors que Leipzig se concentrait sur le talisman Erling Haaland, qui en a marqué cinq en 60 minutes la dernière fois que ces équipes se sont rencontrées, c’est la doublure du Norvégien qui a marqué le but crucial, en inscrivant le deuxième but de City cinq minutes seulement après son introduction.

Doku a scellé la victoire avec un but dans le temps additionnel.

L’attaquant de City Foden a salué le but « magique » d’Alvarez, déclarant à TNT Sports « c’est quelqu’un que nous attendons pour les grands buts ».

« Il est entré et a changé la donne. C’est un joueur vraiment important pour nous.

Le patron de City, Pep Guardiola, a salué son équipe « parfaite », affirmant que « nous avons remporté le match avec beaucoup de passes et quand une équipe est capable de le faire, de très belles choses vont vous arriver ».

« Nous avons joué un match fantastique dans tous les départements. »

City est entré en jeu après deux défaites consécutives pour la première fois depuis janvier.

Guardiola a déclaré lors de la conférence de presse d’après-match que la victoire mettait « en perspective » les récentes difficultés de son équipe.

« Les gens disent ‘oh, tu as perdu un match, que s’est-il passé ?’ mais il faut mettre les choses en perspective, après ce que nous avons gagné ces dernières années, nous sommes toujours là et nous avons cette passion.

L’entraîneur de Leipzig, Marco Rose, a qualifié le résultat de « victoire méritée pour City, même si nous aurions souhaité défendre ce 1-1 jusqu’au bout ».

« Nous continuerons à apprendre des meilleurs. »

– Foden et Lewis impressionnent –

Haussier dans la première mi-temps du match nul 2-2 de samedi contre le champion d’Allemagne du Bayern Munich, Leipzig s’est montré timide dans la première mi-temps, perdant à plusieurs reprises le ballon dans les rares occasions où City le leur avait offert.

Foden et Lewis ont terrorisé Leipzig sur le flanc droit, les deux se liant pour le premier match à la 25e minute.

Lewis a trouvé un Bernardo Silva précipité, qui l’a joué pour que le joueur de 18 ans trouve Foden, qui a martelé son tir dans l’herbe, le ballon passant devant le gardien Janis Blaswich et dans le filet.

City a montré sa qualité, coupant la défense stagnante de Leipzig, Haaland se rapprochant à deux reprises tout en avançant de la gauche pour fermer la mi-temps.

Rose n’a apporté aucun changement à son équipe bégayante à la mi-temps, mais Leipzig a émergé une équipe différente, égalisant à peine trois minutes après la pause.

Yussuf Poulsen a fait une passe à Openda au sprint, qui a tenu Manuel Akanji de City à distance avec un bras tout en tirant son tir hors du poteau alors qu’un Guardiola frustré donnait un coup de pied sur le gazon, prenant son visage dans ses mains.

Avec Leipzig heureux de s’asseoir et de contrer et City également heureux de contrôler la possession, Foden semblait le plus probable, et il a presque rattrapé Blaswich avec un coup franc qui a rebondi sur la barre transversale.

Foden a été remplacé à 11 minutes de la fin par Alvarez et le vainqueur argentin de la Coupe du monde s’est révélé crucial, récupérant une passe de son compatriote Doku et décochant un tir parfait dans la lucarne.

Doku a inscrit son propre but à la fin du temps imparti, terminant un contre de City pour sceller la victoire des visiteurs.

Cette victoire était la première de City en trois tentatives en Saxe, après un match nul et une défaite lors de précédentes visites à Leipzig au cours des deux dernières campagnes de Ligue des champions.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)