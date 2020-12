SAN DIEGO: Jake Killingsworth a inscrit 13 points alors que l’UC San Diego battait facilement le Saint Katherine College 75-39 mercredi. Toni Rocak a ajouté 10 points et six interceptions pour les Tritons, et Mikey Howell a récolté 10 points et cinq interceptions.

Jace Roquemore a récolté sept passes pour l’UC San Diego (2-0).

Gabe Hadley a été limité à six points malgré son entrée dans le concours en tant que deuxième meilleur buteur des Tritons avec 14,0 points par match. Il a fait 20% d’au-delà de l’arc (1 sur 5).

Darius Jackson avait 11 points pour les Firebirds, qui ont maintenant perdu neuf matchs de suite pour commencer la saison. Jacob Durham a ajouté six rebonds. Cesar Meza a eu six rebonds.

Les Tritons s’améliorent à 2-0 contre les Firebirds cette saison. L’UC San Diego a battu le Saint Katherine College 77-51 mardi dernier.

Pour plus d’informations sur le basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

