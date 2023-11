UC Health exigera que les employés portent des masques lorsqu’ils interagissent avec les patients Mise à jour : 18 h 01 HNE, le 7 novembre 2023

L’Université de Cincinnati Health exigera que tous les employés et cliniciens portent un masque lorsqu’ils interagissent avec les patients. Un porte-parole d’UC Health a confirmé mardi que le mandat du masque pour les membres du personnel débutera le lundi 13 novembre. un masque partout où ils interagissent avec des patients ou leur prodiguent des soins, y compris dans les chambres d’hospitalisation, les salles d’examen des patients, à la réception et pendant le transport des patients à l’hôpital. Le réseau de la santé recommande le port de masques dans des zones telles que les soins infirmiers non orientés vers le patient. les postes de travail, les cafétérias et les halls d’entrée, mais ils ne sont pas obligatoires dans ces zones. ” Nous avons commencé à voir le nombre d’infections par virus respiratoires augmenter dans notre communauté et nous mettons en œuvre cette mesure préventive (masquage) qui s’est avérée efficace à la fois pour le contrôle ET une barrière contre l’entrée du virus dans le système respiratoire. Il est de notre devoir de protéger tous nos patients, y compris les plus vulnérables, et cette étape est un moyen important de prévenir la propagation de maladies, y compris, mais sans s’y limiter, la grippe, le COVID-19. 19 et RSV”, indique un communiqué d’UC Health. UC Health a déclaré que les masques doivent être des masques jetables en papier et que les masques en tissu ne seront pas autorisés. Le mandat sera en place pendant la “saison respiratoire” et se terminera au printemps. , selon un porte-parole.En septembre, l’hôpital pour enfants de Cincinnati a commencé à exiger que tous les membres du personnel portent des masques dans les zones cliniques et publiques de tous les campus en raison de la propagation accrue des maladies respiratoires, notamment du COVID-19, du VRS et de la grippe.