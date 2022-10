UC Davis-Callahan Funeral Home transfère la propriété – Shaw Local

MORRIS – John Callahan, l’actuel propriétaire de la maison funéraire UC Davis-Callahan à Morris, a passé les rênes de la propriété à Chad Reuland et Eli Turnbough.

Chad Reuland et John Callahan au salon funéraire UC Davis-Callahan à Morris. (Maribeth Wilson)

Callahan a envisagé plusieurs acheteurs potentiels avant de s’installer sur Rueland et Turnbough, mais a finalement opté pour eux car “ils connaissent très bien le fonctionnement d’une communauté soudée et l’importance d’avoir des personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance”.

Selon un communiqué de presse, Reuland et Turnbough possèdent trois autres salons funéraires dans la région de Chicagoland et sont originaires de l’Amérique rurale, Rueland est de l’Iowa et Eli est du Montana.

Après avoir été propriétaire du salon funéraire pendant 10 ans, Callahan a finalement décidé de vendre le salon funéraire pour se concentrer davantage sur sa famille et son rôle de coroner du comté de Grundy.

« Il arrive un moment où je dois commencer à ralentir et à me concentrer sur mon autre emploi à temps plein au bureau du coroner. Chad a la gentillesse de me laisser continuer à traîner et à intervenir et à aider », a déclaré Callahan.

Callahan prévoit de continuer à participer aux opérations quotidiennes du salon funéraire.

« Être directeur de pompes funèbres, c’est plus qu’avoir un emploi. Il s’agit d’aider les gens à un moment difficile de leur vie, ce n’est pas quelque chose dont je peux jamais m’éloigner. Je continuerai à rencontrer et à prendre soin des familles de notre communauté aussi souvent que possible », a déclaré Callahan.

Callahan et son personnel ont amélioré le bâtiment au fil des ans, en rénovant le bâtiment, en enlevant des murs, en ajoutant une salle de banquet et un centre de crémation aquatique, qui a été le premier de l’État à être installé dans une maison funéraire et est toujours le seul un à Grundy et dans les comtés environnants.

Callahan a déclaré que rien ne changerait en ce qui concerne le fonctionnement du salon funéraire et les personnes qu’ils voient lorsqu’ils viennent au salon funéraire.

« Les mêmes visages amicaux continueront de servir la communauté comme ils le font depuis plusieurs années. Victoria [Brown] et Dana [Potter] continueront à servir de directeurs de funérailles agréés et le personnel de soutien des accueillants et des assistants funéraires sera là comme ils l’ont toujours été », a-t-il déclaré.

Callahan prévoit de briguer un autre mandat en tant que coroner du comté de Grundy en 2024 et sera toujours au salon funéraire chaque fois qu’il en aura besoin.