UBS se trompe sur Honeywell, les avoirs d’Emerson Club sont prêts

Wall Street a tourné au vinaigre mercredi sur les conglomérats industriels Honeywell (HON) et Emerson Electric (EMR). Nous ne sommes pas d’accord et voyons une opportunité de développer nos positions puisque les deux noms de club devraient générer de la croissance dans un éventuel ralentissement économique. UBS a doublement déclassé Honeywell pour vendre à partir de l’achat, tout en réduisant l’objectif de cours de l’action à 193 $ par action contre 220 $. La banque a également déclassé la plus récente participation du Club, Emerson Electric, abaissant sa note à neutre par rapport à l’achat, tout en réduisant son objectif de cours sur l’action à 100 $ par action, contre 118 $ auparavant. Selon UBS, les deux géants industriels américains sont confrontés à un ralentissement des commandes et à un épuisement des arriérés qui pourraient saper la croissance dans une éventuelle récession. Mais Jim Cramer a fermement réfuté cet argument mercredi. “Ce sont précisément les actions dans lesquelles vous devez être, car elles ne sont pas aussi cycliques que les gens le pensent”, a déclaré Jim à propos de Honeywell et Emerson lors de la “Morning Meeting”. “Ils ont travaillé pendant des lustres pour se préparer à une récession”, a-t-il ajouté. La gamme de produits Honeywell comprend des technologies d’automatisation, des produits chimiques industriels et des moteurs d’avion. Les offres d’Emerson couvrent toute la gamme allant des logiciels et de l’automatisation aux vannes et aux composants électriques. Les actions de Honeywell ont clôturé près de 2 % mercredi, à 210,04 $ chacune. Emerson a terminé la journée en baisse de 0,72 %, à 95,42 $ par action. Dans une note de recherche, les analystes d’UBS se sont demandé si la croissance des commandes d’Honeywell, qu’ils ont qualifiée de “moteur clé des actions industrielles”, serait suffisamment robuste pour justifier la valorisation de la prime de l’entreprise, même si son solide carnet de commandes protège les bénéfices à court terme. De même, dans une note distincte, les analystes d’UBS ont déclaré qu’ils prévoyaient une décélération des volumes de commandes chez Emerson en raison de vents contraires économiques, ainsi que des pressions de son acquisition prévue de la société de logiciels de métaux et d’exploitation minière Micromine via une filiale détenue majoritairement, Aspen Technology. Pourtant, les analystes ont souligné l’unité des solutions d’automatisation de l’entreprise, dont le carnet de commandes a augmenté de 26 % entre 2019 et 2022, comme une source de revenus qui pourrait “isoler contre un ralentissement potentiel”. Bank of America, à l’inverse, a choisi Honeywell mercredi comme son choix de secteur industriel pour 2023 sur la base de la qualité, de la génération de flux de trésorerie, du potentiel de croissance des dividendes et des attentes en matière de bénéfices dans un contexte de récession potentielle. Mardi, la banque a également qualifié Emerson de “meilleure idée” pour le premier trimestre, citant le potentiel de hausse de l’acquisition de Micromine, ainsi que le vent favorable d’un dollar américain plus faible par rapport à l’année dernière. La prise du Club Nos participations industrielles, Honeywell et Emerson Electric, ont connu une évolution positive ces derniers temps, surperformant le marché, ce qui témoigne de leur force face à un ralentissement de plus en plus marqué. Nous avons récemment ouvert une position dans Emerson en décembre grâce à la capacité de la société à déployer des liquidités sur son bilan et à réaliser des acquisitions qui devraient à terme soutenir la croissance des bénéfices. La société a pris des mesures pour réorganiser son portefeuille en cédant des activités non essentielles et en investissant dans des acquisitions stratégiques, tout en donnant la priorité à son activité d’automatisation à marge plus élevée et à croissance plus rapide. Il est sorti d’une solide année 2022, générant un flux de trésorerie disponible robuste et des ventes pouvant se poursuivre en 2023. L’action EMR a augmenté de plus de 18 % au cours des 3 derniers mois. Et nous sommes prêts à acheter, mais préférons attendre un recul. Honeywell, quant à lui, possède une activité aérospatiale solide qui est bien placée pour bénéficier du retour des voyages. La Chine a récemment mis fin à la quarantaine pour les voyageurs internationaux, un catalyseur pour de nombreuses compagnies aériennes dont Honeywell est un fournisseur clé. Nous gardons un œil sur son activité d’automatisation d’entrepôt, qui pourrait montrer une faiblesse étant donné que la demande a été tirée vers l’avant depuis la pandémie de Covid-19. Mais, globalement, 2023 devrait être une année axée sur l’expansion des marges. L’action HON a augmenté d’environ 17 % au cours des 3 derniers mois, et nous attendrions un recul pour en acheter davantage. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long HON, EMR. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Un moteur d’avion est testé chez Honeywell Aerospace à Phoenix. Alwyn Scott | Reuter