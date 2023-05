UBS s’attend à ce que le sauvetage du Credit Suisse touche 17 milliards de dollars et signale une diligence raisonnable hâtive

Les autorités gouvernementales suisses ont approché UBS le 15 mars alors qu’elles envisageaient d’initier une vente de Credit Suisse afin de « calmer les marchés et d’éviter la possibilité d’une contagion dans le système financier », révèle le dossier. La banque avait jusqu’au 19 mars pour effectuer sa diligence raisonnable et revenir avec une décision.

Dans un nouveau dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis tard mardi soir, le géant bancaire suisse a signalé un impact négatif total d’environ 13 milliards de dollars en ajustements de la juste valeur des actifs et passifs de la nouvelle entité combinée, ainsi qu’un potentiel de 4 milliards de dollars. touchés par les litiges et les coûts réglementaires.

« Si les circonstances de la diligence raisonnable ont affecté la capacité d’UBS Group AG à examiner de manière approfondie les responsabilités et les faiblesses du Credit Suisse, il est possible qu’UBS Group AG ait accepté un sauvetage considérablement plus difficile et risqué qu’il ne l’avait envisagé », a déclaré UBS. dans la section Facteurs de risque du dossier.

Bien que cela soit souligné comme un risque potentiel, le PDG d’UBS, Sergio Ermotti, a déclaré à CNBC le mois dernier que l’accord avec le Credit Suisse n’était pas risqué et créerait des avantages à long terme.

L’aspect le plus controversé de l’accord a été la décision du régulateur FINMA d’éliminer environ 17 milliards de dollars d’obligations supplémentaires de niveau 1 (AT1) du Credit Suisse avant les participations, défiant l’ordre conventionnel de dépréciation et entraînant des poursuites judiciaires de la part des détenteurs d’obligations AT1.

Le dossier de mardi a montré que le comité stratégique d’UBS avait commencé à évaluer le Credit Suisse en octobre 2022 alors que la situation financière de son rival se détériorait. Le prêteur en difficulté depuis longtemps a connu des sorties massives d’actifs nets vers la fin de 2022 en raison de problèmes de liquidité.

Le comité stratégique d’UBS a conclu en février qu’une acquisition de Credit Suisse n’était «pas souhaitable», et la banque a continué à analyser les implications financières et juridiques d’un tel accord au cas où la situation se détériorerait au point que les autorités suisses demanderaient à UBS intervenir.

UBS a annoncé la semaine dernière que le PDG du Credit Suisse, Ulrich Koerner, rejoindrait le conseil d’administration de la nouvelle entité combinée une fois l’accord conclu légalement, ce qui est attendu dans les prochaines semaines.

Le groupe fonctionnera comme un « groupe bancaire intégré », le Credit Suisse conservant son indépendance de marque dans un avenir prévisible, alors qu’UBS poursuit une intégration progressive.