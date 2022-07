UBS rate les prévisions de bénéfices du deuxième trimestre ; Le PDG cite des “temps incertains”

“Le deuxième trimestre a été l’une des périodes les plus difficiles pour les investisseurs au cours des 10 dernières années. L’inflation continue d’être élevée, la guerre en Ukraine se poursuit, tout comme les politiques strictes de Covid dans certaines parties de l’Asie”, a déclaré le PDG d’UBS, Ralph Hamers, dans un communiqué. déclaration. “En ces temps incertains, nos clients comptent sur notre puissant écosystème pour naviguer sur les marchés et investir à long terme.”

Il marque une augmentation de 5% par rapport aux 2 milliards de dollars enregistrés au cours de la même période l’an dernier, lorsque l’activité phare de gestion de patrimoine a vu une aubaine importante de la part d’investisseurs fortunés, et fait suite à un solide premier trimestre qui a vu le groupe afficher un bénéfice net de 2,136 milliards de dollars. .

UBS a manqué mardi les attentes pour le deuxième trimestre 2022, ses divisions de gestion de patrimoine et de banque d’investissement ayant vu l’activité de ses clients chuter en raison du ralentissement du marché mondial.

Les revenus de la banque d’investissement se sont élevés à 2,094 milliards de dollars, en baisse de 14% par rapport à la même période l’an dernier.

Dans son rapport, la banque a souligné une baisse de 1,121 milliard de dollars des revenus nets de commissions, reflétant principalement une “diminution des commissions de prise ferme, en particulier dans les marchés des capitaux propres, et une diminution des frais de courtage nets en raison de la baisse des niveaux d’activité des clients dans Global Wealth”. Management et la Banque d’investissement.”

“Les frais des fonds d’investissement ont diminué, reflétant les performances négatives du marché et la baisse des commissions de performance, et les revenus des transactions de fusion et d’acquisition ont également diminué”, ajoute le rapport.

Alors que la baisse du marché s’est accélérée pour les actions et les titres à revenu fixe au deuxième trimestre, la division de gestion de patrimoine de la banque a enregistré de nouveaux actifs nets générant des frais d’environ 400 millions de dollars dans le monde, bien que les entrées aient été positives de 3 milliards de dollars en Asie-Pacifique.

L’activité de gestion d’actifs a également enregistré 12 milliards de dollars de sorties, principalement des actions.

“Les clients institutionnels sont restés actifs sur fond de forte volatilité. Nous les avons soutenus avec des conseils et une exécution tout en gérant des volumes très élevés”, a déclaré le PDG Hamers dans un communiqué.

“Dans le même temps, les clients privés sont restés à l’écart. Nous avons continué à les soutenir avec des dépôts et des offres de prêts, qui ont tous deux connu une croissance particulièrement robuste d’une année sur l’autre dans les Amériques.”