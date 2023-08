UBS met fin à la dépendance du Credit Suisse vis-à-vis des prêts de la banque centrale suisse

Les logos des banques suisses Credit Suisse et UBS le 16 mars 2023 à Zurich, Suisse.

UBS a annoncé vendredi avoir mis fin à un accord de protection contre les pertes de 9 milliards de francs suisses (10,27 milliards de dollars) et à un filet de sécurité de liquidité publique de 100 milliards de francs suisses mis en place par le gouvernement suisse lors de la reprise de son rival Credit Suisse en mars.

UBS a déclaré que la décision faisait suite à une « évaluation complète » des actifs non essentiels du Credit Suisse qui étaient couverts par les mesures de soutien à la liquidité.

« Ces mesures, associées à l’intervention d’UBS, ont contribué à la stabilisation du Credit Suisse et à la stabilité financière en Suisse et dans le monde », a déclaré UBS dans un communiqué.

Le Credit Suisse a également remboursé intégralement le prêt d’aide de liquidité d’urgence de 50 milliards de francs suisses à la Banque nationale suisse en mars, alors que le Credit Suisse vacillait après l’effondrement de la confiance des actionnaires et des investisseurs, a confirmé UBS.

« Ces mesures, qui ont été créées dans le cadre de la loi d’urgence pour préserver la stabilité financière, cesseront donc d’exister, et la Confédération et les contribuables ne supporteront plus les risques découlant de ces garanties », a déclaré vendredi le gouvernement suisse dans un communiqué.

« De plus, la Confédération a perçu des recettes d’environ 200 millions de francs sur les garanties. »

Le Conseil fédéral suisse prévoit de soumettre un projet de loi au Parlement pour introduire un filet de sécurité public de liquidité (PLB) de droit commun, tandis que les travaux se poursuivent sur une « révision complète du cadre réglementaire trop grand pour faire faillite ».