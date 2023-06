UBS et le gouvernement suisse signent un accord de protection contre les pertes suite à la reprise du Credit Suisse

UBS et le gouvernement suisse ont annoncé vendredi avoir signé un accord de protection contre les pertes, qui entrera en vigueur une fois la reprise de Crédit Suisse est terminé.

Les provisions permettront au gouvernement suisse de couvrir des pertes allant jusqu’à 9 milliards de francs suisses (10 milliards de dollars) suite à l’acquisition par UBS de son ancien rival. Ceci est garanti sur un « portefeuille désigné d’actifs non essentiels du Credit Suisse », une fois qu’UBS a subi les 5 premiers milliards de francs suisses de pertes.

« La priorité pour le gouvernement fédéral et UBS est de minimiser les pertes et les risques potentiels afin d’éviter le plus possible le recours à la garantie fédérale », a déclaré le gouvernement suisse dans un communiqué.

L’administration a ajouté qu’elle avait facilité l’accord pour « sauvegarder la stabilité financière et ainsi éviter des dommages à l’économie suisse », mais avait toujours accepté de garantir une partie des pertes dues à la reprise par UBS d’un portefeuille d’actifs qui « ne correspondent pas à son activité ». et le profil de risque. »

En contrepartie, l’accord stipule qu’après la reprise, UBS devra soutenir le développement du statut de place financière de la Suisse. La banque a confirmé son intention de maintenir le siège social du groupe fusionné en Suisse pendant la durée des provisions de protection contre les pertes.

« UBS gérera ces actifs de manière prudente et diligente et a l’intention de minimiser les pertes et de maximiser la réalisation de valeur sur ces actifs », a déclaré UBS.

Les actions du groupe UBS étaient en baisse de 0,2% à 10h00, heure de Londres.