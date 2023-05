UBS annonce que le PDG du Credit Suisse, Koerner, rejoindra le conseil d’administration après un sauvetage d’urgence

Koerner, qui a repris le Credit Suisse en difficulté en juillet 2022 et a immédiatement lancé une refonte stratégique massive visant à inverser les échecs chroniques de la banque en matière de pertes et de gestion des risques, rejoindra le conseil d’administration, a confirmé UBS.

UBS a confirmé qu’elle gérera initialement les deux sociétés distinctes à la clôture de l’accord, chaque institution continuant à exploiter ses propres filiales et succursales tandis que le conseil d’administration et le directoire d’UBS assumeront la responsabilité globale du groupe consolidé.

Les autorités suisses ont négocié le sauvetage d’urgence controversé du Credit Suisse par UBS pour 3 milliards de francs suisses (3,37 milliards de dollars) au cours d’un week-end en mars, alors qu’une crise de confiance parmi les déposants et les actionnaires menaçait de renverser l’institution vieille de 167 ans.

Le géant suisse a déclaré que la clôture juridique de l’acquisition est attendue dans les prochaines semaines et que l’entité combinée fonctionnera comme un « groupe bancaire consolidé ».

« Grâce à sa connaissance des deux organisations, il sera chargé d’assurer la continuité opérationnelle et l’orientation client du Credit Suisse, tout en soutenant le processus d’intégration », a déclaré UBS.

Le vétéran d’UBS, Todd Tuckner, deviendra directeur financier du groupe, succédant à Sarah Youngwood, qui a décidé de se retirer après la clôture de la transaction.

La société combinée opérera avec cinq divisions commerciales, sept fonctions et quatre régions en plus du Credit Suisse, chacune étant représentée par un membre du conseil d’administration relevant du PDG d’UBS, Sergio Ermotti.

Ermotti a déclaré qu’il s’agissait d’un « moment charnière pour UBS, le Credit Suisse et l’ensemble du secteur bancaire ».

« Ensemble, nous allons solidifier et représenter le modèle suisse de la finance dans le monde, un modèle qui est léger en capital, moins dépendant de la prise de risques et ancré par la stabilité et un service de haute qualité », a déclaré Ermotti dans un communiqué.

« Ajouter le Credit Suisse au modèle commercial hautement relutif en capital d’UBS, aux sources de revenus diversifiées, à la gestion disciplinée des risques et au bilan pour toutes les saisons profitera à nos clients, employés, investisseurs, aux économies que nous servons et au système financier au sens large. »