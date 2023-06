UBS annonce avoir finalisé le rachat de Credit Suisse

La banque suisse UBS a annoncé lundi avoir officiellement finalisé le rachat de son rival Credit Suisse.

UBS a accepté l’accord de 3,2 milliards de dollars en mars, les régulateurs suisses jouant un rôle clé dans l’acquisition, craignant que de graves pertes au Credit Suisse ne déstabilisent le système bancaire.

L’UBS nouvellement agrandie aura un bilan de 1,6 billion de dollars et un effectif de 120 000 personnes.

Les régulateurs ont déclaré vendredi qu’ils couvriraient des pertes allant jusqu’à 9 milliards de francs suisses (10 milliards de dollars) après qu’UBS ait engagé les 5 premiers milliards de francs suisses dans le cadre de la transaction, car elle absorbe un portefeuille qui ne correspond pas entièrement à son profil d’activité et de risque. . »

Suite à la fusion, Credit Suisse et ses American Depositary Shares seront radiés de la SIX Swiss Exchange et de la Bourse de New York, les actionnaires recevant une action UBS pour 22,48 actions Credit Suisse détenues.

La prise de contrôle, qui fait suite à de multiples scandales et à des années de baisse du cours des actions au Credit Suisse, a anéanti de manière controversée les 16 milliards de francs suisses (17 milliards de dollars) d’actifs des détenteurs d’obligations AT1 de la banque.