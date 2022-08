UBS affirme que ces 6 actions du Club sont exposées aux principales tendances technologiques – et valent la peine d’être possédées

Le secteur de la technologie couvre un si large éventail d’industries – des semi-conducteurs aux logiciels en passant par l’électronique – qu’il peut être décourageant de savoir où investir. Les analystes d’UBS ont une opinion : ils disent que trois tendances technologiques clés sont sur le point d’exploser – l’intelligence artificielle, les mégadonnées et la cybersécurité – et que les investisseurs devraient y être exposés. Nous sommes tout à fait d’accord et sommes ravis de voir UBS appeler plusieurs de nos avoirs du Club en tant qu’actions à détenir. Les analystes d’UBS affirment que les revenus combinés de ces trois tendances devraient passer à 625 milliards de dollars en 2025, contre 385 en 2020, les entreprises et les gouvernements augmentant leurs dépenses en automatisation, analyse et sécurité. Selon eux, l’IA connaîtra la croissance la plus rapide, à 20 % par an, tandis que les mégadonnées et la cybersécurité devraient connaître une croissance moyenne de 8 % à 10 % par an. Mais UBS dit que ce que ces deux derniers manquent de croissance, ils le compensent par leur nature plus défensive ; la cybersécurité et l’analyse sont de plus en plus nécessaires, quelle que soit la macroéconomie. Nous sommes optimistes depuis longtemps sur ces tendances et pensons que l’exposition à long terme est absolument cruciale pour les investisseurs. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes prêts à nous en tenir à certains de nos noms technologiques de haute qualité, notamment Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Amazon (AMZN), Salesforce (CRM), Nvidia ( NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) — pendant ce ralentissement économique agité. L’analyse des mégadonnées et l’automatisation basée sur l’IA font partie intégrante de l’augmentation de l’efficacité et de la réduction des coûts dans les entreprises. Elles sont donc non seulement prioritaires en matière de budgétisation, mais servent également de force déflationniste au fil du temps. En ce qui concerne la cybersécurité, dans un monde où les données deviennent rapidement la monnaie la plus précieuse au monde, la capacité de protéger ces données est primordiale. La croissance ne se limite pas aux entreprises. Les analystes affirment que le gouvernement américain investit massivement pour maintenir le leadership du pays dans les technologies de base telles que la conception de logiciels et de semi-conducteurs, y compris les brevets. Ils notent que le gouvernement chinois a également lancé des plans très médiatisés pour développer ses capacités locales dans ces domaines à croissance rapide, notamment le plan “Made in China 2025” et le “Plan de développement de l’intelligence artificielle de nouvelle génération”. D’autres nations ont des ambitions similaires, la note, y compris l’Allemagne (“AI Made in Germany”), l’Union européenne (“Coordinated Plan on Artificial Intelligence”), le Japon (“Artificial Intelligence Technology Strategy”), et Singapour (via son “Smart Nation » et « Bureau du gouvernement numérique »). Comment capitaliser sur ces tendances ? Selon les analystes, les investisseurs devraient se concentrer sur les opérateurs historiques plutôt que sur les perturbateurs ; des opérateurs historiques caractérisés par une part de marché dominante, des douves technologiques solides avec de fortes économies d’échelle, des taux de croissance stables et des bilans solides. Le panier d’actions d’UBS est désormais détenu à 90 %. Les membres savent déjà pourquoi nous aimons beaucoup de ces noms en place et sont prêts à surmonter les hauts et les bas à court terme à la poursuite de ce que nous pensons être un avantage significatif à long terme. Mais voici ce que les analystes avaient à dire sur les noms qui se trouvaient dans notre portefeuille : Alphabet : “Nous pensons que Google reste la franchise prééminente dans la recherche et la publicité sur Internet. Les revenus (ainsi que l’industrie de la publicité numérique) se sont fortement redressés en 2021, créant comparaisons difficiles en 2022. Au-delà de cette comparaison difficile, nous constatons une croissance solide à plus long terme à deux chiffres grâce à une monétisation plus élevée et à YouTube, et partageons les gains dans le cloud computing. De plus, nous prévoyons une discipline continue des coûts. Enfin, nous pensons que Google a des options dans des domaines tels que les soins de santé, la conduite autonome et l’intelligence artificielle. Selon nous, les principaux risques incluent la réglementation, la concurrence et le contrôle des dépenses d’exploitation. » Advanced Micro Devices : “Advanced Micro Devices (AMD) occupe un positionnement unique, avec un portefeuille bien établi à la fois dans les segments des microprocesseurs x86 et des unités de traitement graphique (GPU). Son activité semi-personnalisée leader, qui offre aux clients la flexibilité d’adapter combinaisons de processeurs et de GPU en fonction des exigences spécifiques à l’appareil, est bien placé pour capitaliser sur la croissance structurelle des marchés de l’IA, des centres de données et des consoles.En attendant, la dynamique à court terme d’AMD est robuste avec une forte croissance des centres de données, une demande saine d’ordinateurs portables et de nouvelles innovations de produits. Compte tenu de la demande croissante de puces IA, les GPU et les unités centrales de traitement (CPU) hautes performances d’AMD sont considérés comme les meilleurs de leur catégorie pour créer une plate-forme informatique qui accélère les tests de nouvelles applications d’intelligence. Les risques incluent une migration technologique plus lente que prévu et une augmentation potentielle de la concurrence.” Cisco Systems : « Nous considérons la part de marché de Cisco, son historique, ses canaux de distribution inégalés et son expertise en matière d’acquisition comme des compétences clés. Ces atouts structurels ont aidé l’entreprise à répondre à l’évolution de la technologie, à l’évolution des demandes des clients et aux tendances difficiles de la demande informatique, et nous pensons que la La société reste bien positionnée pour l’avenir. Selon nous, les principaux risques incluent la croissance économique, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, l’exécution et la concurrence. Cisco fait pivoter son modèle commercial pour se concentrer sur davantage de logiciels et des revenus plus récurrents. Au fil du temps, nous pensons que la société devrait voient un avantage à la fois pour la marge brute et la valorisation (P/E et EV/FCF) à mesure que l’entreprise devient plus rentabilisée et moins cyclique.” Marvell Technology : “Nous apprécions Marvell pour son portefeuille attrayant d’activités de mise en réseau de couches d’accès et de contrôleurs de stockage. Les premières bénéficieront probablement de la croissance structurelle pluriannuelle de la 5G, de l’Ethernet automobile et des réseaux de centres de données, tandis que l’activité de stockage mature fournit un flux de trésorerie stable et solide pour l’expansion de la R & D dans le domaine des réseaux Avec un large portefeuille de produits et le potentiel d’extraire un contenu en dollars plus élevé par station de base de son bassin de clients existants, nous pensons que la société est bien positionnée pour exploiter les opportunités de la 5G Pendant ce temps, l’acquisition d’Avera Semiconductor permet à Marvell de poursuivre d’autres opportunités liées à la 5G dans les systèmes sur mesure pour les entreprises de puces. .” Microsoft : “À notre avis, Microsoft est mieux sorti de sa transition vers un modèle basé sur le cloud et l’abonnement que de nombreux concurrents, et l’entreprise est extrêmement bien placée pour gagner des parts de marché à mesure que l’adoption du cloud progresse. Cela positionne l’entreprise pour gagner “une part de portefeuille” dans les budgets informatiques, tout en augmentant les marges. L’évaluation semble juste par rapport aux perspectives de croissance, aux pairs et à l’histoire, mais nous pensons que les actions MSFT offrent une combinaison attrayante de croissance et de caractéristiques défensives. Les principaux risques selon nous incluent la demande de PC, la capacité de l’entreprise pour stimuler l’expansion continue des marges, les comparaisons difficiles et le potentiel de grandes fusions et acquisitions. » Nvidia : “Nous aimons NVIDIA en raison de ses fortes opportunités de croissance à long terme dans l’IA, les jeux et les centres de données. Et nous pensons que le positionnement concurrentiel de l’entreprise reste bien en avance sur ses concurrents du point de vue des logiciels, des systèmes et de l’écosystème. NVIDIA restera probablement robuste au cours des prochaines années, soutenant une demande constante pour ses GPU et ses accélérateurs.Nvidia est également bien positionné pour étendre son leadership au-delà du marché de la formation à l’IA sur le marché de l’inférence de l’IA, tandis que ses concurrents continuent d’être à la traîne. dans des segments de pointe tels que les véhicules autonomes, la robotique et les villes intelligentes offriront probablement des opportunités plus diversifiées. Selon nous, les principaux risques sont la concurrence potentiellement accrue des entreprises émergentes et les stocks excédentaires. » (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMD, CSCO, GOOGL, MRVL, MSFT, NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

