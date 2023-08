UBS affiche un bénéfice de 29 milliards de dollars au deuxième trimestre dans ses premiers résultats depuis le rachat du Credit Suisse

UBS a publié jeudi un bénéfice de 28,88 milliards de dollars au deuxième trimestre, son premier résultat trimestriel depuis que la plus grande banque suisse a finalisé le rachat de son rival en difficulté, le Credit Suisse.

Les analystes tablaient sur un bénéfice net de 12,8 milliards de dollars pour les trois mois clos fin juin, selon une enquête Reuters.

UBS a déclaré que ce résultat reflétait principalement un goodwill négatif de 28,93 milliards de dollars lié à l’acquisition du Credit Suisse. Le bénéfice sous-jacent avant impôts, qui exclut le goodwill négatif, les dépenses liées à l’intégration et les coûts d’acquisition, s’est élevé à 1,1 milliard de dollars.

Le goodwill négatif représente la juste valeur des actifs acquis lors d’une fusion au-delà du prix d’achat. UBS a payé 3 milliards de francs suisses (3,4 milliards de dollars) pour acquérir le Crédit Suisse en mars.

« Deux mois et demi après la finalisation de l’acquisition du Crédit Suisse, nous ne perdons pas de temps pour apporter de la valeur à toutes nos parties prenantes grâce à l’une des fusions bancaires les plus importantes et les plus complexes de l’histoire », a déclaré le PDG de l’UBS, Sergio Ermotti, dans un communiqué.

« Nous regagnons la confiance des clients, réduisons les coûts et prenons les mesures nécessaires pour créer des économies d’échelle qui nous permettront de mieux concentrer nos ressources et de cibler les investissements pour la croissance future. »

La solide unité bancaire nationale du Credit Suisse sera entièrement intégrée à UBS, a également annoncé le groupe jeudi, avec une fusion d’entités juridiques qui devrait être finalisée en 2024. Ermotti a déclaré que l’analyse de la banque avait déterminé qu’il s’agissait « du meilleur résultat pour UBS, notre parties prenantes et l’économie suisse. »

L’acquisition du Credit Suisse faisait partie d’un accord de sauvetage d’urgence négocié par les autorités suisses au cours d’un week-end de mars. Plus tôt ce mois-ci, UBS a annoncé qu’elle avait mis fin à un accord de protection contre les pertes de 9 milliards de francs suisses (10,24 milliards de dollars) et à un filet de sécurité public de 100 milliards de francs suisses mis en place par le gouvernement suisse lors de son accord de rachat du Crédit Suisse en mars. .

« Les clients continueront de bénéficier du niveau de service haut de gamme auquel ils s’attendent, bénéficiant d’offres améliorées, de capacités d’experts et d’une portée mondiale », a déclaré Ermotti à propos de l’intégration de la division bancaire suisse du Crédit Suisse.

« Notre base de capital plus solide nous permettra de maintenir inchangées les expositions combinées aux prêts, tout en maintenant notre discipline en matière de risque. »

UBS a retardé la publication de ses résultats du deuxième trimestre, initialement prévus le 25 juillet, jusqu’à ce que le rachat du Credit Suisse soit finalisé le 12 juin.