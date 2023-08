uBreakiFix Transforme certains emplacements en emplacements phares de réparation Samsung

Samsung et uBreakiFix poussent leur partenariat un peu plus loin. Annoncé cette semaine, d’ici la fin de 2023, 50 emplacements uBreakiFix seront désormais étiquetés comme emplacements de réparation phares de Samsung, tout en garantissant que si vous cassez votre téléphone Samsung et devez le faire réparer rapidement, il y a probablement un emplacement près de chez vous qui peut le réparer rapidement.

Pourquoi est-ce important? Parce que les chiffres ne mentent pas. Selon les propres chiffres d’Asurion, uBreakiFix effectue 94 % des réparations sans rendez-vous sur les appareils phares de Samsung dans la même journée. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de l’envoyer et de ne pas avoir de téléphone pendant parfois une semaine ou plus. C’est bon pour les consommateurs.

Ce programme a été lancé en douceur plus tôt cette année, avec les premiers magasins phares à Dallas, Houston, San Antonio, Orlando et Los Angeles. Qu’est-ce qui fait un bon magasin phare? Les mesures de réparation, bien sûr, qui incluent le volume de réparations d’appareils Samsung, le délai d’exécution et la satisfaction des clients.

Si vous avez un appareil Samsung cassé et que vous avez besoin de le réparer, il semble que uBreakiFix soit l’endroit où aller.

// Samsung