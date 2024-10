Ubisoft vient de lancer discrètement un jeu NFT à part entière

Il y a trois ans, Ubisoft avait promis de commencer à créer ses propres jeux blockchain. Maintenant, il semble l’avoir fait, après avoir lancé furtivement la semaine dernière un jeu Web3 à part entière appelé Champions Tactics: Grimoria Chronicles sur PC.

Champions Tactics est présenté comme un « jeu RPG tactique PVP sur PC » et est à la fois développé et publié par Ubisoft. Il s’agit de figurines à collectionner de divers guerriers du monde fantastique de Grimoria, que les joueurs rassemblent en escouades de trois, puis combattent dans des combats au tour par tour qui rappellent étrangement Darkest Dungeon, entre autres. Il n’est pas du tout évident d’après la bande-annonce qu’il s’agit d’un jeu web3, mais un rapide coup d’œil sur le site Web du jeu ou même sur son site officiel Page X/Twitter le révèle immédiatement.

Le web3 entre en jeu comme méthode de collecte de figurines avec lesquelles combattre. Lorsque vous démarrez le jeu pour la première fois, vous recevez des figurines temporaires avec lesquelles jouer, mais vous devrez éventuellement soit acheter de véritables figurines, également appelées NFT, auprès d’autres joueurs en utilisant de l’or ou de la crypto-monnaie dans le jeu, soit créer les vôtres en utilisant le système « Forge » qui nécessite également soit de la monnaie du jeu, soit de la crypto. Au moment de la rédaction de cet article, cinq jours après le lancement, le marché du jeu propose des figurines en vente allant d’environ 7 $ à 63 000 $ pour quelque chose appelé « Swift Zealot ». Cela dit, ce n’est pas parce qu’une figurine est proposée à un prix aussi élevé que les gens paient autant. Le champion suivant le plus élevé coûte actuellement environ 25 000 $, et bien qu’une poignée de plus coûte des milliers de dollars, les produits haut de gamme semblent généralement plafonner autour de 335 $.

Champions Tactics est téléchargeable gratuitement, mais vous devez disposer d’un compte Ubisoft et d’un portefeuille blockchain pris en charge pour y jouer. Bien qu’il semble que vous puissiez techniquement jouer au jeu entièrement gratuitement sans jamais utiliser les NFT en utilisant la monnaie du jeu, la viabilité de cette stratégie dépendra probablement de la façon dont les prix des personnages réellement puissants fluctuent au cours de la durée de vie du jeu. Il s’agit d’un jeu PvP, sans campagne ni PvE au-delà d’un mode « Entraînement », donc les joueurs free-to-play seront inévitablement à la merci de personnes prêtes à s’engager sur le marché NFT et à dépenser de l’argent réel pour acheter ou forger l’absolu. meilleurs champions – un véritable dilemme « payer pour gagner ».

Un autre facteur limitant pour jouer à Champions Tactics est sa tranche d’âge. Ubisoft répertorie le jeu comme réservé aux adultes et interdit aux joueurs qui n’ont pas confirmé qu’ils ont 18 ans ou plus de jouer. Bizarrement, alors qu’Ubisoft utilise la catégorie de notation de l’ESRB, Champions Tactics n’apparaît pas dans la base de données en ligne de l’ESRB répertoriant tous les jeux classés et pourquoi ces notations ont été émises. L’IGN a contacté le CERS pour obtenir des commentaires et des éclaircissements sur ce qui se passe ici.

Malgré le fait qu’Ubisoft fasse exactement exactement ce qu’il avait annoncé, il semble étrange que la société se lance maintenant à fond sur le Web3. Quel que soit l’enthousiasme des joueurs pour les NFT et la blockchain en 2021, il s’est considérablement atténué, des sociétés comme Mojang et Valve les rejetant catégoriquement, EA faisant marche arrière sur un enthousiasme initial, Sega. déterminer que c’est ennuyeuxet les propres efforts de GameStop ont complètement échoué. Même Les efforts passés d’Ubisoft avec les NFT avoir en grande partie n’a pas réussi à trouver un écho puis est devenu silencieux.

Tout cela explique peut-être pourquoi Ubisoft a été, pas nécessairement secret, mais pas vraiment bruyant à propos de ce jeu devant ce que la plupart considèrent comme un public de jeux grand public. Champions Tactics a été annoncé en juin 2023 et diverses actualités ont été diffusées au cours de l’année dernière sur ses progrès, largement rapportées dans les médias axés sur l’actualité Web3 et NFT. Mais ce n’était pas vraiment la tête d’affiche de ce jeu chez Ubisoft Forward ou quoi que ce soit.

Notre objectif commun est d’explorer de nouvelles façons de jouer tout en apportant plus de valeur aux joueurs sur la base de l’autonomisation et de l’appropriation.

Même les entreprises qui continuent de promouvoir la technologie n’ont pas encore répondu. préoccupations persistantes sur son utilisation fréquente dans et comme escroqueries, son impact environnemental potentiellement massifet peut-être le plus important pour les jeux, en quoi la technologie blockchain est bonne ou utile pour les jeux vidéo en premier lieu. Ubisoft, à son honneur, a déjà exprimé ses inquiétudes concernant l’impact environnemental des NFT, et la blockchain que Champions Tactics utilise (Oasys) prétend être « respectueux de l’environnement« . Mais fondamentalement, le point de vue d’Ubisoft sur la technologie semble étonnamment optimiste ; le vice-président de son laboratoire d’innovation stratégique semble penser que les joueurs « ne comprennent tout simplement pas ». Qu’ils puissent ou non « l’obtenir » via des jeux comme Champions Tactics reste à voir.

Nous avons contacté Ubisoft pour obtenir des commentaires sur le jeu avant la publication de cet article. Nous leur avons demandé toute information sur la notation Adults Only et son absence sur le site de l’ESRB, ainsi que des commentaires généraux sur les raisons pour lesquelles Ubisoft continue de poursuivre une stratégie web3 et s’il a l’intention de continuer à le faire à l’avenir. François Bodson, directeur du studio Ubisoft Paris, a répondu ainsi :

L’équipe du studio d’Ubisoft Paris développant Champions Tactics : Grimoria Chronicles s’est associée au laboratoire d’innovation stratégique d’Ubisoft et à Oasys pour garantir que notre utilisation de la blockchain était destinée à offrir des expériences de jeu nouvelles et innovantes à nos joueurs. Notre objectif commun est d’explorer de nouvelles façons de jouer tout en apportant plus de valeur aux joueurs sur la base de l’autonomisation et de l’appropriation. Champions Tactics propose un gameplay stratégique approfondi avec des ressources de jeu uniques et plusieurs innovations passionnantes. Ceux-ci incluent des millions de figurines générées de manière procédurale, chacune avec des statistiques distinctes, des actifs façonnés directement par les choix des joueurs et un marché ouvert permettant aux joueurs de composer leurs équipes sur une base peer-to-peer, un peu comme un jeu de cartes à collectionner physique. Pendant des mois, nous avons collaboré étroitement avec notre communauté à travers des événements et des phases bêta pour créer et affiner Champions Tactics. Nous sommes ravis de continuer à élargir et à améliorer l’expérience ensemble.

Ubisoft dans son ensemble a connu plusieurs années difficiles, faisant face à une cadence constante de retards de jeux, à trois séries de licenciements l’année dernière, à une série de versions AAA qui n’ont pas répondu aux attentes et à la frustration générale des investisseurs. La société a récemment annoncé qu’elle dissolvait l’équipe de développement de Prince of Persia : The Lost Crown, qu’elle devait travailler sur Beyond Good and Evil 2 (un jeu annoncé en 2008) et qu’elle explorait un nouveau jeu Rayman qui impliquerait le créateur de la série Michel Ancel. , qui a quitté Ubisoft au milieu de rapports (ce qu’il a nié), il a contribué à un lieu de travail toxique au sein de l’entreprise. Ubisoft publiera ses résultats trimestriels ce mercredi.

Rebekah Valentine est journaliste principale pour l’IGN. Vous pouvez trouver sa publication sur BlueSky @duckvalentine.bsky.social. Vous avez un conseil d’histoire ? Envoyez-le à [email protected].