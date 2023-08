Ubisoft stock en hausse de 9% sur l’accord révisé Microsoft-Activision

Yves Guillemot, PDG et co-fondateur d’Ubisoft, prend la parole lors de l’événement en direct Ubisoft Forward à Los Angeles, Californie, le 12 juin 2023.

Actions du fabricant de jeux français Ubisoft a bondi de 9% en Europe mardi après Microsoft a déposé un nouveau deal pour le rachat de ActivisionBlizzard pour essayer d’apaiser les régulateurs britanniques méfiants.

L’autorité britannique de la concurrence et des marchés a confirmé qu’elle avait bloqué l’accord initial de 69 milliards de dollars que Microsoft avait proposé pour la première fois en janvier 2022. L’acquisition a également été confrontée à des défis réglementaires aux États-Unis et en Europe, mais la CMA a été la critique la plus virulente de la prise de contrôle, invoquant des inquiétudes. que l’accord entraverait la concurrence sur le marché naissant du cloud gaming.

La CMA a déclaré que Microsoft et Activision Blizzard ont convenu d’un nouvel accord restructuré, sur lequel la CMA va maintenant enquêter avec une date limite de décision du 18 octobre. Dans le cadre du nouvel accord, Microsoft n’acquerra pas les droits cloud pour les PC Activision Blizzard jeux de console, ou pour les nouveaux jeux publiés par Activision Blizzard au cours des 15 prochaines années, a déclaré la CMA. Au lieu de cela, ces droits seront cédés à Ubisoft avant l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft.

« L’accord offre à Ubisoft une opportunité unique de commercialiser la distribution de jeux via le cloud streaming », a déclaré Brad Smith, président de Microsoft, dans un communiqué. article de blog. « L’accord permettra à Ubisoft d’innover et d’encourager différents modèles commerciaux dans l’octroi de licences et la tarification de ces jeux sur les services de streaming cloud dans le monde entier. »

Ubisoft publie des jeux populaires des franchises Assasin’s Creed, Tom Clancy’s Rainbow Six et Far Cry.

L’accord restructuré vise à fournir à un tiers indépendant la possibilité d’offrir le contenu de jeu d’Activision Blizzard à tous les fournisseurs de services de jeux en nuage, y compris Microsoft lui-même. Ubisoft propose des jeux cloud sur des services comme Amazon Luna et GeForce Now de Nvidia, qui sont en concurrence avec le service de streaming Xbox de Microsoft.

Smith a déclaré qu’Ubisoft compenserait Microsoft par le biais d’un « paiement unique » et d’un « mécanisme de tarification de gros basé sur le marché » qui comprend des options de tarification basées sur l’utilisation.

— Arjun Kharpal de CNBC a contribué à ce rapport