Ubisoft révise ses objectifs financiers après le retard des ventes « faibles » de Star Wars Outlaws et Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft a révisé ses objectifs financiers, affirmant qu’il « s’attend à un net bookings d’environ 1,95 milliard d’euros, ainsi qu’à un résultat opérationnel non-IFRS et à un cash-flow libre proches de l’équilibre ».

Ubisoft tablait initialement sur un net bookings d’environ 500 millions d’euros au deuxième trimestre, avec une programmation 2024-25 comprenant Assassin’s Creed Shadows et Star Wars Outlaws. Le second est sorti fin août, le premier était attendu en novembre 2024.

Cependant, à la lumière des « enseignements tirés de la sortie de Star Wars Outlaws » – dont les ventes initiales « se sont avérées plus faibles que prévu » – Ubisoft a reporté le lancement d’Assassin’s Creed Shadows à février 2025.

« Bien que le jeu soit complet en termes de fonctionnalités, les enseignements tirés de la sortie de Star Wars Outlaws nous ont amenés à consacrer du temps supplémentaire pour peaufiner davantage le titre », a déclaré l’éditeur.

Il a également confirmé qu’il « s’écartait du modèle traditionnel du Season Pass » et que « tous les joueurs pourront profiter du jeu en même temps le 14 février, et ceux qui précommanderont le jeu bénéficieront de la première extension gratuitement ».

« Nos résultats du deuxième trimestre n’ont pas été à la hauteur de nos attentes, ce qui nous a incités à remédier à ce problème rapidement et fermement, en mettant encore plus l’accent sur une approche centrée sur le joueur et le gameplay, ainsi qu’un engagement indéfectible envers la valeur à long terme de nos marques », a déclaré Yves Guillemot, cofondateur et PDG.

« Bien que les avantages tangibles de la transformation de l’entreprise prennent plus de temps que prévu à se matérialiser, nous poursuivons notre stratégie en nous concentrant sur deux secteurs verticaux clés – Open World Adventures et les expériences natives GaaS – avec l’objectif de stimuler la croissance, la récurrence et la génération de flux de trésorerie disponibles solides dans notre activité.

« Je tiens à réaffirmer que nous sommes une société axée sur le divertissement, créant des jeux pour le public le plus large possible, et que notre objectif n’est pas de promouvoir un programme spécifique. Nous restons déterminés à créer des jeux pour les fans et les joueurs que tout le monde peut apprécier », a conclu Guillemot.

Guillemot a également indiqué que « à la lumière des défis récents », le comité exécutif lance une revue visant à « améliorer encore notre exécution, notamment dans cette approche centrée sur les joueurs, et à accélérer notre trajectoire stratégique vers un modèle plus performant au bénéfice de nos parties prenantes et actionnaires ».

Le cours de l’action d’Ubisoft a chuté de plus de 50 % au cours de l’année dernière, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis 10 ans, ce qui a incité un investisseur à demander que l’entreprise soit privatisée.