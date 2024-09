Ubisoft revient sur Steam avec Assassin’s Creed Shadows en 2025

Aujourd’hui, Ubisoft a annoncé que le récemment retardé Assassin’s Creed Shadows arrivera sur Steam dès le premier jour de son lancement final en février 2025 et a confirmé que les futurs jeux Ubisoft feront de même, mettant fin à une stratégie de plusieurs années consistant à garder ses plus gros jeux hors de Steam pendant des mois ou plus après le lancement.

Ubisoft n’a jamais officiellement présenté de plan visant à retarder la sortie de chacun de ses jeux publiés sur Steam, la boutique PC la plus populaire. Mais en 2019 l’éditeur a qualifié le modèle de Steam d’« irréaliste » et a choisi de ne pas le lancer La Division 2 sur le service de Valve. Depuis lors, la plupart des jeux Ubisoft ont ignoré Steam, mais ces dernières années, Ubisoft a commencé à publier ses jeux sur la plateforme. Et en juillet 2024, six mois seulement après son lancement, Avatar : Les frontières de Pandore est arrivé sur Steam. Cela semblait indiquer que le Assassin’s Creed L’éditeur commençait à s’éloigner de sa stratégie précédente. Et c’est désormais officiel : les jeux Ubisoft seront à nouveau lancés sur Steam.

Le 25 septembre, Ubisoft a publié un communiqué de presse annonçant la grande nouvelle que Assassin’s Creed Shadowsqui devait initialement arriver en novembre, a été repoussé au 14 février 2025. Et dans le cadre de cette annonce, Ubisoft a confirmé que Shadows sera lancé sur Steam pour tout le monde à cette date. Oui, cela signifie également qu’Ubisoft abandonne également l’accès anticipé payant.

Ubisoft a également confirmé que Assassin’s Creed Shadows « marquera le retour de nos nouvelles versions le Steam Day 1 » et a révélé que Star Wars : Les hors-la-loi sortira sur Steam le 21 novembre.

Cependant, ne présumez pas que cela signifie également que le redoutable lanceur PC Ubisoft Connect disparaîtra bientôt. d’autres éditeurs ont commencé à abandonner leurs horribles lanceurs PC, je ne suis pas sûr qu’Ubisoft fasse ça. La dernière fois qu’Ubisoft a apporté un Assassin’s Creed jeu sur Steamil a confirmé que les joueurs devraient toujours installer Connect et créer un compte Ubisoft pour jouer AC Valhalla.

Kotaku a contacté Ubisoft pour confirmer si c’est le cas cette fois-ci. Je suppose que, oui, les futurs jeux Ubisoft arriveront sur Steam le premier jour, mais vous aurez toujours besoin d’Ubisoft Connect pour y jouer.

