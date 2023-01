Ubisoft offre un mois gratuit de GeForce NOW aux joueurs de Stadia

En décembre, l’éditeur Ubisoft l’a fait très clair les joueurs de ses titres qui utilisaient Stadia pourraient accéder aux mêmes titres exacts via Ubisoft Connect, tant que ce titre était disponible sur PC. Je suis heureux d’annoncer que rien ne change là-bas, mais dans un geste positif pour tous ceux qui sont encore contrariés par la perte de Stadia, Ubisoft envoie des abonnements prioritaires gratuits à GeForce NOW, le service de jeu basé sur le cloud de NVIDIA.

L’abonnement Priority est valable 30 jours, mais passera ensuite au niveau gratuit. Pour l’utiliser, il vous suffit de connecter votre compte Ubisoft Connect à GeForce NOW, qui vous permettra ensuite de diffuser votre jeu via les serveurs de NVIDIA sur n’importe quel appareil prenant en charge GFN (PC, Mac, Android, etc.).

Pour certaines personnes, cela sera une bonne nouvelle car GFN est un service très solide qui fournit une puissance de calcul/de jeu sérieuse via le cloud.

Nous vous fournissons un code unique échangeable contre un essai gratuit d’un mois d’un abonnement prioritaire GeForce NOW, qui vous permettra de continuer à diffuser vos jeux Ubisoft sur tous les appareils. Le code expire le 31 mars 2023 à 15 h UTC et ne peut être utilisé qu’une seule fois. L’adhésion sera convertie en adhésion gratuite à la fin de la durée de l’adhésion promotionnelle, sauf si vous choisissez de souscrire à une adhésion payante récurrente.

Pour réclamer votre code, cliquez sur ici et connectez-vous à votre compte Ubisoft.