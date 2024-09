Ubisoft met à jour ses objectifs financiers pour l’exercice 2024-25

Paris, le 25 septembre 2024 – A l’issue du Conseil d’Administration, Ubisoft a mis à jour ses objectifs financiers pour l’exercice 2024-25. La société anticipe désormais un net bookings d’environ 1,95 Md€, un résultat opérationnel non-IFRS et un cash flow libre proches de l’équilibre. La société vise désormais un net bookings pour le deuxième trimestre 2024-25 d’environ 350-370 M€. Ces objectifs révisés reflètent principalement les décisions prises pour Assassin’s Creed Shadows et le lancement plus faible que prévu de Star Wars Outlaws.

En écoutant les retours des joueurs et en guise d’illustration de notre approche centrée sur le joueur, les décisions importantes suivantes relatives à Assassin’s Creed Shadows ont été prises :

Assassin’s Creed Shadows sortira désormais le 14 février 2025. Bien que le jeu soit complet, les enseignements tirés de la sortie de Star Wars Outlaws nous ont amenés à prévoir du temps supplémentaire pour peaufiner davantage le titre. Cela permettra au plus grand opus de la franchise de tenir pleinement ses ambitions, notamment en remplissant la promesse de notre aventure à deux protagonistes, avec Naoe et Yasuke apportant deux styles de jeu très différents.

Nous nous éloignons du modèle traditionnel du Season Pass. Tous les joueurs pourront profiter du jeu en même temps le 14 février et ceux qui précommanderont le jeu bénéficieront de la première extension gratuitement.

Le jeu marquera le retour de nos nouveautés sur Steam Day 1.

De plus, malgré des notes solides (Metacritic 76) et des scores utilisateurs sur les stores First Party et Epic (3,9/5) qui reflètent un univers Star Wars immersif et authentique, les ventes initiales de Star Wars Outlaws se sont avérées plus faibles que prévu. En réponse aux retours des joueurs, les équipes de développement d’Ubisoft sont actuellement pleinement mobilisées pour mettre en œuvre rapidement une série de mises à jour visant à peaufiner et améliorer l’expérience des joueurs afin d’engager un large public pendant la période des fêtes et de positionner Star Wars Outlaws comme un jeu performant à long terme. Le jeu sera disponible sur Steam le 21 novembre.

Yves Guillemot, co-fondateur et directeur général, a déclaré : «Nos performances au deuxième trimestre n’ont pas été à la hauteur de nos attentes, ce qui nous a incités à remédier à ce problème rapidement et fermement, en mettant encore plus l’accent sur une approche centrée sur le joueur et le gameplay, ainsi qu’un engagement indéfectible envers la valeur à long terme de nos marques.

Bien que les bénéfices tangibles de la transformation de l’entreprise prennent plus de temps que prévu à se matérialiser, nous poursuivons notre stratégie en nous concentrant sur deux secteurs verticaux clés – Open World Adventures et les expériences natives GaaS – avec l’objectif de stimuler la croissance, la récurrence et la génération de flux de trésorerie disponibles solides dans notre activité.

A la lumière des défis récents, nous reconnaissons la nécessité d’une plus grande efficacité tout en satisfaisant les joueurs. En conséquence, au-delà des premières actions importantes à court terme entreprises, le Comité Exécutif, sous la supervision du Conseil d’Administration, lance une revue visant à améliorer encore notre exécution, notamment dans cette approche centrée sur les joueurs, et à accélérer notre trajectoire stratégique vers un modèle plus performant au bénéfice de nos parties prenantes et actionnaires.

Enfin, permettez-moi de répondre à certains commentaires polarisés sur Ubisoft ces derniers temps. Je tiens à réaffirmer que nous sommes une entreprise axée sur le divertissement, qui crée des jeux pour le public le plus large possible, et que notre objectif n’est pas de promouvoir un programme spécifique. Nous restons déterminés à créer des jeux pour les fans et les joueurs que tout le monde peut apprécier.

De plus amples détails seront fournis lors de l’annonce des résultats du premier semestre d’Ubisoft le 30 octobre 2024.

Conférence téléphonique

Ubisoft tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, mercredi 25 septembre 2024, à 18h15 heure de Paris/17h15 heure de Londres/12h15 heure de New York.

La conférence téléphonique se déroulera en anglais et sera accessible en direct et en rediffusion en cliquant sur le lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/ukxeqgsh

