Ubisoft lance son premier jeu crypto avec un NFT qui coûte actuellement 63 000 $

Ubisoft a enfin sorti son premier jeu blockchain, et il s’agit avant tout de collecter et de combattre avec Figurines NFT. Il s’appelle Champions Tactics : Grimoria Chronicles, c’est un RPG tactique PvP, et son marché répertorie actuellement le NFT à collectionner le plus cher à plus de 63 000 $.

Comme repéré par IGNl’éditeur d’Assassin’s Creed a publié cette semaine furtivement son projet soutenu par la technologie controversée de la blockchain sur PC. Le style artistique ressemble à un mélange de miniatures de Darkest Dungeon et Warhammer, et le gameplay tourne autour de rangées de personnages s’affrontant avec des capacités au tour par tour à la recherche d’XP et de butin. Les joueurs développent leurs champions ou en fabriquent de nouveaux et peuvent ensuite les vendre à un prix avantageux. marché adossé à la cryptographie.

Voici la bande-annonce du gameplay :

Alors que le champion le plus cher actuellement répertorié a un prix demandé de 63 000 $, soit environ 1,9 million d’or, la plupart des champions les plus récemment répertoriés coûtent entre 5 $ et environ 200 $. La façon dont les économies de jeu de crypto-monnaie ont tendance à fonctionner est que les joueurs investissent de l’argent pour que des équipes plus fortes remportent plus de matchs afin de rendre leurs objets de collection plus précieux dans l’espoir de se retourner et de les vendre à de nouvelles recrues. Il ne s’agit pas à 100 % d’un système pyramidal, jurent les fans de ces jeux basés sur NFT.

La première poussée d’Ubisoft dans la technologie blockchain a eu lieu fin 2021 lorsqu’elle a tenté d’incorporer des NFT dans Ghost Recon Breakpoint. La réaction des fans et des développeurs a été rapidecependant, et le buzz autour de tout ce qui concerne la cryptographie s’est estompé assez rapidement tout au long de 2022 et jusqu’en 2023. L’éditeur français a cependant persévéré, au cas où le genre de jeu exploserait un jour en quelque chose de plus grand.

Bizarrement, Champions Tactics : Grimoria Chronicles indique une tranche d’âge « adultes uniquement » dans l’une de ses bandes-annonces. Un porte-parole de l’ESRB a déclaré à IGN qu’il s’agissait d’une erreur et que le jeu n’a pas encore été officiellement évalué. On ne sait toujours pas quel sera le succès du jeu, ni si cela aura une incidence sur les ambitions actuelles d’Ubisoft en matière de blockchain. Le fait que Champions Tactics tourne autour d’une économie NFT n’est même pas la pire chose qu’elle ait à offrir. Cela serait plutôt le fait que vous ne pouvez actuellement y jouer qu’en téléchargeant le lanceur Ubisoft Connect de la société, ce qui, pour certains, est encore plus disqualifiant que de devoir connecter un portefeuille cryptographique.

Pour les dernières nouvelles, Facebook, Gazouillement et Instagram.