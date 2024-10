Ubisoft lance son jeu NFT sur le marché en petite pompe

Au niveau de la surface, Tactiques des champions est un jeu de stratégie sur PC dans lequel les joueurs rassemblent des équipes de champions pour se frayer un chemin jusqu’au classement. Les équipes sont composées de trois champions, chacun avec ses propres attributs et capacités capables d’exploiter les faiblesses des équipes ennemies. Au début de chaque tour, les joueurs lancent des dés pour déterminer l’ordre de combat. Ensuite, ils sélectionnent les capacités de leurs champions avant que le combat ne se déroule simultanément. Rincez et répétez jusqu’à ce qu’une équipe soit vaincue. Dans l’ensemble, le jeu ressemble à un jeu de tactique étonnamment décent, bien que générique.

Mais ensuite, il y a toutes les ordures NFT. Les champions sont les NFT du jeu associés à la blockchain Oasys. Pour acquérir des champions, vous devez soit les forger à partir de champions existants que vous possédez, soit les acheter sur le marché du jeu. Pour acheter des champions, vous pouvez soit utiliser la crypto-monnaie de l’OEA, soit de l’argent liquide ordinaire, le moins cher coûtant environ 7 $ et le plus cher à 63 000 $ américains. Pour comprendre l’intérêt d’Ubisoft à perpétrer ces absurdités, la société prélève une « redevance » de six pour cent pour chaque transaction sur le marché, et il existe environ 2 700 inscriptions actives sur le site.

Mais attendez ! Il y a pire ! Avoir plus de champions augmente votre statut VIP. Plus votre statut VIP est élevé, plus vous gagnez de points d’expérience et de monnaie de jeu, incitant ainsi les joueurs à dépenser de l’argent pour accumuler des champions. Pour attirer encore plus d’argent auprès des clients, Tactiques des champions propose également une collection exclusive supplémentaire de NFT à acheter appelés warlords. Selon le site Web du jeu, posséder un seigneur de guerre débloque l’accès à des « événements spéciaux » et encore plus de bonus dans le jeu pour gagner de l’EXP et de l’or. Les joueurs peuvent utiliser leurs seigneurs de guerre comme photos de profil dans le jeu. Voici à quoi ils ressemblent.

Ubisoft est l’un des plus grands développeurs qui semble encore s’investir dans la mise en œuvre de la technologie blockchain dans les jeux vidéo. En plus d’essayer et d’échouer avec les NFT dans Ghost Recon : point d’arrêtl’année dernière, la société a annoncé un partenariat stratégique avec la plateforme de jeux web3 Immutable après les rapports des employés d’Ubisoft critiquer en interne les projets blockchain de l’entreprise. Le drame c’est que Tactiques des champions on dirait qu’il a des mécanismes décents qui fonctionneraient très bien comme un jeu gacha mobile. Acheter des champions et en forger de nouveaux semble parfaitement adapté pour tirer parti du type d’activité de microtransaction pour laquelle les sociétés de jeux salivent. Ce jeu n’a pas besoin de NFT pour gagner le genre d’argent recherché par Ubisoft.

Mais le pire de tout, c’est qu’Ubisoft a dépensé de l’argent pour développer un jeu avec des fonctionnalités que les joueurs et les développeurs détestent activement, pour ensuite le pousser à mourir dans l’obscurité quelques jours seulement après avoir dit « Non, merci » aux personnes qui ont créé l’un des jeux. ses meilleurs jeux en années. Ouais.

