Ubisoft lance discrètement un « RPG compétitif au tour par tour web3 »

Ubisoft a lancé un « RPG au tour par tour compétitif Web3 », plusieurs années après avoir été critiqué pour son soutien aux NFT.

Le nouveau jeu, Champions Tactics : Grimoria Chronicles, lancé sur PC la semaine dernière. Le jeu voit les joueurs rassembler des groupes de trois personnages afin de combattre des ennemis dans des combats au tour par tour.

La fonctionnalité Web3 du jeu est que chacun de ces personnages fonctionne essentiellement comme des NFT et peut être acheté avec le jeu ou avec une crypto-monnaie.

Les NFT sont des unités de données uniques non interchangeables stockées sur une blockchain (une forme de grand livre numérique), qui permettent effectivement aux utilisateurs d’acheter et de vendre des produits numériques comme des objets de jeu ou des œuvres d’art.

Les NFT continuent d’être un sujet controversé pour certains en raison de l’empreinte carbone élevée du format et de ce que beaucoup perçoivent comme une mise en œuvre cynique.

Bien que le jeu d’Ubisoft soit téléchargeable gratuitement, les joueurs doivent disposer d’un portefeuille blockchain valide associé à leur compte pour jouer à Champions Tactics, même s’ils ne prévoient pas d’utiliser de crypto-monnaie.

Ubisoft avait précédemment tenté d’introduire la fonctionnalité Web3 dans ses jeux avec Ubisoft Quartz, une plate-forme NFT éphémère qui récompenserait les joueurs avec des objets numériques pouvant être vendus ou échangés.

À l’époque, un dirigeant d’Ubisoft avait déclaré que la société poursuivrait ses projets NFT, affirmant de manière controversée que les joueurs « ne comprennent tout simplement pas ».

Nicolas Pouard, vice-président du Strategic Innovations Lab d’Ubisoft, a déclaré au site financier australien Chercheur: « Eh bien, c’était une réaction qu’on attendait. Nous savons que ce n’est pas un concept facile à comprendre. Mais Quartz n’est en réalité qu’une première étape qui devrait mener à quelque chose de plus grand. Quelque chose qui sera plus facilement compris par nos joueurs.

Champions Tactics est actuellement disponible sur PC, où il est classé Adultes Réservé en raison de son inclusion de crypto-monnaie. Le jeu n’a pas encore été évalué par l’ESRB.

Interrogé à ce sujet, Ubisoft a fourni la déclaration suivante à IGN:

« L’équipe du studio d’Ubisoft Paris développant Champions Tactics: Grimoria Chronicles s’est associée au laboratoire d’innovation stratégique d’Ubisoft et à Oasys pour garantir que notre utilisation de la blockchain était destinée à offrir des expériences de jeu nouvelles et innovantes à nos joueurs », a déclaré l’éditeur.

« Notre objectif commun est d’explorer de nouvelles façons de jouer tout en apportant plus de valeur aux joueurs sur la base de l’autonomisation et de l’appropriation. Champions Tactics propose un gameplay stratégique approfondi avec des ressources de jeu uniques et plusieurs innovations passionnantes. Ceux-ci incluent des millions de figurines générées de manière procédurale, chacune avec des statistiques distinctes, des actifs façonnés directement par les choix des joueurs et un marché ouvert permettant aux joueurs de composer leurs équipes sur une base peer-to-peer, un peu comme un jeu de cartes à collectionner physique.

«Pendant des mois, nous avons collaboré étroitement avec notre communauté à travers des événements et des phases bêta pour créer et affiner Champions Tactics. Nous sommes ravis de continuer à développer et à améliorer l’expérience ensemble.