Ubisoft a discrètement lancé un jeu NFT pour PC

Source : Ubisoft

La version d’Ubisoft d’un jeu NFT intervient trois ans après que la société a exprimé son intérêt pour la création de jeux blockchain.

Ubisoft a discrètement lancé un nouveau jeu web3, intitulé « Champion Tactics : Grimoria Chronicles » le 23 octobre 2024. Selon son site officielle jeu est un « RPG multijoueur compétitif au tour par tour » dans lequel les joueurs peuvent « réclamer » leurs champions en achetant des figurines jouables magiques (qui sont les NFT), chacune étant une « relique vivante » du monde fantastique du jeu. Chaque figurine peut être achetée en utilisant la monnaie du jeu ou la crypto-monnaie.

Le jeu n’a pas fait l’objet d’une annonce de sortie officielle sur les réseaux sociaux d’Ubisoft, probablement parce que Ubisoft a reçu pas mal de réactions négatives lorsque la société de jeux a exprimé son intérêt pour la création de jeux basés sur NFT.

Malgré cela, Ubisoft s’est progressivement établi dans le domaine des NFT et des crypto-monnaies en finançant la société de jeux blockchain Animoca Brands, en devenant membre fondateur de la Blockchain Game Alliance et en créant même sa propre plateforme NFT appelée Ubisoft Quartz en 2022.

Champion Tactics : Grimoria Chronicles est en soi un effort de collaboration entre Ubisoft et le studio web3 japonais Double Jump Tokyo, devenu un partenaire marketing clé du jeu en Asie. Double Jump Tokyo a intégré Champion Tactics : Grimoria Chronicles dans la blockchain Oasys Layer 2 HOME Verse, permettant à Ubisoft d’émettre des NFT du jeu sur la chaîne HOME Verse.

Au moment de la rédaction, Ubisoft a créé plus de 75 000 héros pour Champion Tactics : Grimoria, avec des prix allant de 7 $ à 63 000 $, bien qu’il soit possible de jouer au jeu en tant que joueur gratuit. Les joueurs doivent uniquement disposer d’un compte Ubisoft et d’un portefeuille blockchain pris en charge pour y jouer.