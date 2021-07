UBI Research : 97,5% des téléphones OLED sortis au premier semestre 2021 avaient un écran de 6 à 7 pouces

Presque tous les smartphones dotés d’un écran OLED sortis au premier semestre 2021 avaient une diagonale de 6 pouces ou plus, selon UBI Research. Plus précisément, les téléphones OLED de 6 à 7 pouces détiennent 97,5% de part de marché, contre 78% en 2018.

Soit 119 modèles sur 122 sortis au cours des six premiers mois de 2021. L’Asus Zenfone 8 est le seul à descendre en dessous de 6″ (juste en dessous, il a un écran de 5,9″), le Sony Xperia 10 III est exactement à 6,0 ”. À l’autre extrémité de l’échelle se trouvent le Xiaomi Mi Mix Fold et le Huawei Mate X2, qui sont les seuls modèles avec des panneaux OLED de 8,0 pouces. Il n’y avait pas de modèles 7″ (le Z Fold3 entrera dans cette catégorie pour les statistiques H2).

La majorité des téléphones (64 modèles ou 52,5% de part) avaient une densité de pixels comprise entre 400 et 500 ppp, suivis de 48 modèles avec des écrans inférieurs à 400 ppi. Seuls 10 ont osé s’aventurer au-dessus de 500 ppi et le Sony Xperia 1 II a dominé les charts avec la densité de 643 ppi de son écran de classe 4K (techniquement, le 1 II est sorti l’année dernière, nous ne savons donc pas pourquoi il est inclus dans le Statistiques).

La plupart des modèles (88,5%) avaient un ratio écran/corps de 80-90%, avec quelques (11,5%) dépassant les 90% StB. Il n’y avait aucun téléphone où l’écran OLED occupait moins de 80% de la face avant. Le téléphone avec le ratio StB le plus élevé – 94,1% – était le Huawei Mate 40 Pro 4G.

Enfin, les caméras selfie. La majorité des modèles (103) comportent un trou de perforation, quelques (13) ont une encoche et encore moins (6) placent la caméra sur la lunette. Il n’y a pas de caméras Under Display dans cette liste car la seule à ce jour (Axon 20 5G) a été lancée l’année dernière et la nouvelle (Axon 30 5G) arrive plus tard ce mois-ci.

La source | Passant par