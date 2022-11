Ubergator ? La vidéo d’un oiseau ‘surfant’ sur un crocodile devient virale

Le crocodile est connu pour être l’un des prédateurs les plus dangereux dans la nature qui a la capacité d’écraser sa proie à mort avec ses dents noueuses. On voit souvent des oiseaux errer près de ces redoutables crocodiles. Les oiseaux pluviers se perchent au-dessus des crocodiles alors qu’ils nagent dans les eaux. Parfois, ils nettoient même les dents du crocodile dans un acte de pure symbiose. Le reptile ne nuit pas à ces oiseaux car la relation bizarre est bénéfique pour les deux. Pendant que les dents du crocodile sont nettoyées, l’oiseau est capable de chasser facilement le poisson car le reptile l’emmène plus profondément dans l’eau.

Une de ces vidéos a fait le tour d’Internet et montre un oiseau aigrette assis sur un crocodile alors qu’il glisse dans l’eau. La vidéo hilarante a été partagée sur Instagram par un compte nommé Viral Hog. “Surf’s up” lit la légende.

La courte séquence visuelle révèle l’aigrette perchée au sommet du crocodile dans un étang comme si elle faisait un tour gratuit dans l’eau. L’oiseau semble être calme autour du reptile sauvage tandis que l’alligator ne semble pas non plus gêné de porter son ami ailé sur son dos. Le duo navigue dans les eaux, encombré d’un flotteur de crocodiles. La vidéo indique que l’aigrette se sent dans un environnement sûr même au milieu de tous les autres crocs. Selon les téléspectateurs ordinaires, l’oiseau et le croco pourraient avoir forgé une relation d’amitié tacite.

Top showsha vidéo

De toute évidence, l’amitié improbable entre l’aigrette et le crocodile a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux. Ils ont inondé la section des commentaires de réactions amusantes. Alors qu’un utilisateur a qualifié le croc de “Ubergator. Pour les manèges extrêmes », a fait remarquer un autre, « transport écologique ». “HAAAHAHAHA CET OISEAU EST GANGSTAAA”, a noté un troisième individu.

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo désormais virale a amassé plus de 134 000 vues sur Instagram. Que pensez-vous de l’étonnante complicité entre l’oiseau et le crocodile ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici